Ağızda dağılan kıyır kıyır lezzet: Hatay usulü kömbe tarifi

Hatay'ın köklü mutfak kültürünün en özel tatlarından biri olan kömbe, bayram sofralarından günlük çay saatlerine kadar pek çok sofrada kendine yer buluyor. İçerisindeki tarçın, mahlep, damla sakızı ve karanfil gibi aromatik baharatlar sayesinde sıradan kurabiyelerden ayrılan bu eşsiz lezzet, fırından çıktığı anda tüm evi mis gibi kokularla dolduruyor. İşte enfes Hatay usulü kömbe tarifi...
HATAY USULÜ KÖMBE TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 250 gram tereyağı veya margarin
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 5,5 - 6 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı
- 1 yemek kaşığı toz fıstık veya ceviz (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- Susam
- Kömbe Baharatı İçin
- 1 tatlı kaşığı toz zencefil
- 1 tatlı kaşığı toz karanfil
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı öğütülmüş damla sakızı
- 1 tatlı kaşığı muskat rendesi
- 1 tatlı kaşığı mahlep
HATAY USULÜ KÖMBE YAPILIŞI
Geniş bir karıştırma kabına yoğurt, sıvı yağ ve toz şekeri alın.
Şeker eriyene kadar karıştırın.
Eritilmiş tereyağını, vanilyayı ve kömbe baharatını ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
Kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
İsteğe bağlı olarak toz fıstık veya cevizi ekleyip hamuru yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
Önce susama bulayın, ardından kömbe kalıbına yerleştirip hafifçe bastırarak şekil verin.
Şekillenen kömbeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğutun ve servis edin.
Afiyet olsun!