Ağızda dağılan kıyır kıyır lezzet: Hatay usulü kömbe tarifi

Hatay'ın köklü mutfak kültürünün en özel tatlarından biri olan kömbe, bayram sofralarından günlük çay saatlerine kadar pek çok sofrada kendine yer buluyor. İçerisindeki tarçın, mahlep, damla sakızı ve karanfil gibi aromatik baharatlar sayesinde sıradan kurabiyelerden ayrılan bu eşsiz lezzet, fırından çıktığı anda tüm evi mis gibi kokularla dolduruyor. İşte enfes Hatay usulü kömbe tarifi...