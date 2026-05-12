Osmanlı mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: Sahine tarifi

12.05.2026 14:16:00
Haber Merkezi
Tereyağı, tahin ve balın buluşmasıyla hazırlanan sahine tarifi; özellikle sahur sofralarında uzun süre tok tutan, pratik ve besleyici bir Osmanlı tatlısıdır. İşte enfes tadıyla sahine tarifi...

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan sahine, az malzemeyle hazırlanan ama etkisi büyük bir lezzet olarak öne çıkıyor. Tahinin yoğun aroması, balın doğal tatlılığı ve tereyağının yumuşak dokusu birleşerek hem besleyici hem de enerji veren bir karışım ortaya çıkarıyor. Sadece birkaç dakika içinde hazırlanan sahine, hem kahvaltıda hem de gün içinde tatlı ihtiyacını karşılamak için ideal bir seçenek sunuyor. İşte enfes tadıyla sahine tarifi...

SAHİNE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

4 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı tahin

Üzeri için:

1 tutam kavrulmuş susam

SAHİNE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir kaba alın.

Üzerine tahin ve balı ekleyin.

Tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar iyice karıştırın.

Karışımı servis tabağına alın.

Üzerine kavrulmuş susam serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tatlı tarifi #tatlı krizi #Osmanlı mutfağı

