Osmanlı saray mutfağının ilginç lezzeti: Zirva tarifi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 10:58

Güncelleme: 09.02.2025 - 10:58

15. ve 16. yüzyıllarda çok tüketilen yemeklerden birisi olan Zirva cuma akşamlarında, Ramazan aylarında ve dini bayram akşamlarında, İstanbul’da Fatih ve Süleymaniye imaretlerinde ve Edirne’de II. Bayezid imaretinde halka ikram edilirdi. Yemek özellikle Ramazan gecelerinde pirinç ve zerde ile birlikte verilirdi.

ZİRVA TARİFİ

Malzemeler

Yarım kg. kuzu veya tavuk eti

200 g badem

5-6 adet büyük kuru üzüm

1 çorba kaşığı bal

5 hurma

10 kuru kayısı

2 incir

1 çorba kaşığı nişasta

3-4 kuru siyah erik

Haşhaş tohumu

Safran

Yapılış

Et, yarım çay bardağı su ilave edilip ateşin üzerine konur. Rengi değişince bir su bardağı sıcak su ve tuz ilave edilerek pişirilir. Bir kapta nişasta, su ile eritilir. Ayrı bir tarafta soyulmuş bademler ve ince ince doğranmış kayısılar haşlanır. Üzümlerin çekirdekleri çıkarılır. Hurma ve incirler doğranır. Tüm bu malzemelere ısıtılmış bal, erik ve safran da eklenerek nişastalı su ile birlikte ete katılır ve yoğunlaşana kadar karıştırılır. Pişen yemek ateşten alındıktan sonra üzerine haşhaş tohumu serpilir. Yaklaşık 10 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.