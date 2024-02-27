Özel anların lezzetli tarifi: Gelin pastası

Yayınlanma: 27.02.2024 - 20:49

Güncelleme: 27.02.2024 - 20:49

Sevdiklerimizle paylaştığımız özel anlarda, sofraların vazgeçilmezi olan gelin pastası, lezzeti ve zarafetiyle unutulmaz bir tat sunar. Geleneksel tariflere kendi dokunuşunu katmak isteyenler için hazırlanan bu gelin pastası tarifi, özel günlerin tadını evinize taşımanın en güzel yollarından biridir. Şimdi, bu tatlı yıldızın gizli formülünü keşfetmeye hazır mısınız?

GELİN PASTASI TARİFİ

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Islatmak için;

2, 5 su bardağı ılık süt

Kreması;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı tepeleme un

2 yemek kaşığı nişasta

1 vanilya

1 poşet krem şanti

Üzeri için Hindistan cevizi

Yapılış