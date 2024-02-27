Özel anların lezzetli tarifi: Gelin pastası

Gelin pastası tarifi, özel günlerin vazgeçilmezi ve davet sofralarının gözdesidir. Bu tarif, zarafetiyle ön plana çıkan gelin pastasının ev yapımı lezzetini sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 20:49
Özel anların lezzetli tarifi: Gelin pastası
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Sevdiklerimizle paylaştığımız özel anlarda, sofraların vazgeçilmezi olan gelin pastası, lezzeti ve zarafetiyle unutulmaz bir tat sunar. Geleneksel tariflere kendi dokunuşunu katmak isteyenler için hazırlanan bu gelin pastası tarifi, özel günlerin tadını evinize taşımanın en güzel yollarından biridir. Şimdi, bu tatlı yıldızın gizli formülünü keşfetmeye hazır mısınız?

GELİN PASTASI TARİFİ

Malzemeler

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Islatmak için;

  • 2, 5 su bardağı ılık süt

Kreması;

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı tepeleme un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 vanilya
  • 1 poşet krem şanti
  • Üzeri için Hindistan cevizi

Yapılış

  1. Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene dek en az 5 dakika yüksek devirde çırpın.
  2. Kekin güzel kabarması için bu önemli.
  3. Un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek ekleyip karıştırın.
  4. Dikdörtgen borcamın tabanını yağlayın kek hamurunu yayın.
  5. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.
  6. Soğumaya bırakın.
  7. Krema için un, şeker, nişasta ve sütü karıştırarak pişirin.
  8. Vanilyayı ekleyip ocaktan alın soğusun.
  9. İki buçuk bardak sütü ılıtıp soğuyan kekin üzerine yavaş yavaş dökün.
  10. Soğumuş olan kremaya bir poşet krem şantiyi toz olarak döküp 3 dk. çırpın.
  11. Sütle ıslattığımız kekin üzerine kremayı yayın.
  12. Bolca hindistan cevizi serpin. 3-4 saat buzdolabında dinlendirin.

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