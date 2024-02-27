Pratikliğiyle her öğünün favorisi: İşte Oopsie ekmeği tarifi...

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2024 Salı, 11:11
Pratikliğiyle her öğünün favorisi: İşte Oopsie ekmeği tarifi...

Adını ve tarifini yanlış yapılmasına dayandıran Oopsie (amanın anlamına gelen İngilizce bir ünlem) ekmeği, özel beslenme ihtiyaçları olanların ve "Ekmek yemeden doymuyorum ama fazlası da zararlı" diyenlerin kurtarıcısıdır. Glutensiz Oopsie ekmeğinin pratik yapımıyla, sofralarınızı şenlendirmek artık çok daha basit olacak. 

Pratikliğiyle her öğünün favorisi: İşte Oopsie ekmeği tarifi...

Yumuşacık ekmek tarifleri, hem sabah kahvaltılarının hem de diğer öğünlerin muhteşem eşlikçisidir, çünkü lezzetli ve doyurucu bir alternatif sunarlar.  Düşük kalorili ve doyurucu bu ekmek tarifi ile diyette motivasyon sağlayabilir ve dilediğiniz kiloya inmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Peki her öğünün favorisi olan bu leziz ekmek nasıl yapılır? İşte Oopsie ekmeği tarifi...

Pratikliğiyle her öğünün favorisi: İşte Oopsie ekmeği tarifi...

OOPSIE EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı (tepeleme) süzme yoğurt (ya da labne)

1 çay kaşığı tuz

Pratikliğiyle her öğünün favorisi: İşte Oopsie ekmeği tarifi...

OOPSIE EKMEĞİ TARİFİ YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın.

Akını tuz ile birlikte çırparak krema kıvamına getirin.

Sarıları da yoğurt veya labne ile çırpın.

Daha sonra iki karışımı birleştirip,spatula yardımıyla nazikçe söndürmeden karıştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Arzuya göre üzerine susam serpin. 

150 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

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