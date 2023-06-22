Panko nedir? Evde artan ekmeklerle nasıl panko yapılır?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 21:43

Güncelleme: 22.06.2023 - 21:43

Panko, aslında bir çeşit ekmek kırıntısıdır. Japon mutfağına özgü bir lezzettir. Yemeklerin çıtır çıtır olmasını sağlayan panko, özellikle kızartma ve fırın yemeklerine kıtır bir doku sağlar. Et, balık, köfte veya sebzeleri kızartırken daha çıtır olması ve hoş görünmesi amacıyla kullanılır. Daha çok baharatlı ürünler yaparken kullanabileceğiniz panko, aslında pane harcı olarak da biliniyor. Türk mutfağındaki galeta ununa benzer. Türkiye’de marketlerde panko veya ekmek kırıntısı ismi ile bulabileceğiniz gibi evinizde kalan ekmeklerinizle kendiniz de yapabilirsiniz.

PANKO NASIL YAPILIR?

Panko yapımında, beyaz ekmek, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği veya kepekli ekmek kullanabilirsiniz. İşte, evde panko yapımı:



Öncelikle ekmeklerin kabuklu kısımlarını kesin. Sadece iç kısımlarını dilimleyin.



Ekmekleri mutfak robotuna yerleştirin ve ince bir şekilde ufalanana kadar robotta çektirin.



Ekmek kırıntılarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve eşit bir şekilde dağıtın.



Önceden ısıtılmış fanlı 100-150 dereceli fırında, 3-4 dakika kadar pişirin. Tepsiyi çıkartıp bir ters yüz edin karıştırın ve tekrar 2-3 dakika kadar pişirin. Yanmamasına dikkat edin.



Ekmekler tamamen kuruduktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.



Hazırladığınız pankoyu hemen kullanabilir veya cam kavanozlara aktarıp hava almayacak şekilde kapatarak, oda sıcaklığında 2-3 ay muhafaza edebilirsiniz.

PANKO HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Köfte yaparken, iç harç malzemelerine ekmek kırıntısı ekleyip şekil almasını sağlayabilirsiniz.



Köftenin iç harcında kullanmayacaksanız, şekil verdiğiniz köfteleri önce yumurtaya, ardından pankoya batırıp kızgın yağda pişirebilirsiniz.



Balıkların dışını un yerine panko ile kaplayıp kızartabilirsiniz.





Tavukların dışını yumurta ve pankoya bulayabilirsiniz. Özellikle şinitzel ve nugget yaparken…



Sebzeleri de pankoya bulayarak fırında veya tavada kızartabilirsiniz.



Çıtır peynir çubukları gibi tuzlu atıştırmalıkların yapımında da pankodan yararlanabilirsiniz.



Panko, iç harçta bağlayıcı bir malzeme olarak kullanılırken, panelemek için kullanıldığında ise yemeğin dışının çıtır çıtır olmasını sağlıyor.









