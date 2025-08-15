Pastane lezzetinde pratik lezzet: Magnolia tarifi

Magnolia tatlısı, yumuşacık kreması, çıtır bisküvi katmanı ve taze meyveleriyle hafif bir tatlı alternatifi. Yapımı kolay olduğu kadar sunumuyla da göz dolduran magnolia, özel günlerde ve çay saatlerinde harika bir tercih.
MAGNOLIA TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilya
- 1 paket krema (200 ml)
- 1 paket yulaflı bisküvi
- 10-12 adet çilek (ya da muz)
Yapılışı
- Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını tencereye alın, topaklanmaması için çırpın.
- Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştırın, soğumaya bırakın.
- Soğuyan kremaya sıvı kremayı ekleyip mikserle çırpın.
- Bisküvileri rondodan geçirin.
- Servis kupalarına önce bisküvi, ardından krema, meyve dilimleri ve tekrar bisküvi olacak şekilde kat kat yerleştirin.
- En üstünü meyve ve bisküvi kırıklarıyla süsleyin.