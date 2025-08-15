Pastane lezzetinde pratik lezzet: Magnolia tarifi

Magnolia tatlısı, yumuşacık kreması, çıtır bisküvi katmanı ve taze meyveleriyle hafif bir tatlı alternatifi. Yapımı kolay olduğu kadar sunumuyla da göz dolduran magnolia, özel günlerde ve çay saatlerinde harika bir tercih.

MAGNOLIA TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 paket krema (200 ml)

1 paket yulaflı bisküvi

10-12 adet çilek (ya da muz)

Yapılışı