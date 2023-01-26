Pastane usulü kandil simidinin sırrı buymuş... Kıyır kıyır kandil simidi için bu tarifi deneyin
Kandilin vazgeçilmez lezzeti kandil simidini doğru bir tarif ile pastane usulü yapmak mümkün. Püf noktaları ile kıyır kıyır bir kandil simidi tarifi...
Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan mahlep kokulu simitler, kandil öncesinde fırın ve pastane tezgahlarında yerini alıyor.
Eğer kandil simidini evde yapacaksınız bu püf noktalarına dikkat etmelisiniz..
Kandil simidi, Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılır. Bazı pastenelerde normal günlerde de üretilen kandil simidinin susamlı ve susamsız olmak üzere 2 türü vardır.
Pastane usulü kandil simidi için bu püf noktalara dikkat!
KANDİL SİMİDI MALZEMELERİ NELERDİR?
Un
Su
Tuz
Yağ
Susam
Mahlep
Şeker
KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Kandil simidi için öncelikle bir kaba 4 bardak un koyun ve arzu ettiğiniz ölçülere göre şeker, tuz, mahlep dengesini göz ayarı una katın. En son margarin ve ya tereyağını hazırladığınız karışıma boca edin. Son olarak alabildiğine un katınız ve kandil simidi hamurunu yaklaşık 10 dakika yoğurun. Kandil simidinde maya olmadığı için fazla beklemenize gerek yok. Bu yüzden 10 dakika hamur dinlendikten sonra yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Elinizle hamurdan ufak parçalar alıp kandil simidi şeklini verin. Şekil verdikten sonra simidi önce suya sonra susamın içine atın ve yaklaşık 180 derecelik fırında simidleri 20 dakika kadar pişirin.
PASTANE USULÜ KANDİL SİMİDİNİN PÜF NOKTASI
Pastane usulü kandil simidinin sırrı tarifte mahlep kullanılması. Kıyır kıyır bir kandil simidi için mahlep ya da sirke kullanmanız şart. Kanil simidinin bir püf noktası da kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmesidir.
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