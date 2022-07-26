Creme Brulee tarifi ve yapılışı nasıl? Creme Brulee malzemeleri nedir? Çok az malzemeyle yapılan hafif tatlı Creme Brulee...
Krem karamel veya krem brulee olarak adlandırılan krem karamelize , yumurta sarısı , şeker , krema , vanilya ve karamelden oluşan bir tatlı, pratik ve lezzetli tarifiyle yaz günlerinin vazgeçilmez tatlısı olmaya aday niteliğinde bir tarif. Peki, Creme Brulee tarifi ve yapılışı nasıl? Krem Brüle nasıl yapılır, malzemeleri nedir?
Fransız mutfağının sevilen sütlü tatlılarından biri olan Türkiye'de Krem Brule olarak telaffuz edilen Creme Brulee en basit tanımıyla karamelize şeker ile kaplanmış bir muhallebidir. Yapımı oldukça kolay olan bu tatlının tarifini sizler için derledik.
CREME BRULEE MALZEMELERİ NELERDİR?
- Yarım kilogram süt
- 200 gramlık kutu krema
- 1 su bardağı toz şeker
- 5 adet yumurta
- 1 paket vanilya
Üzeri İçin;
- 1 yemek kaşığı toz şeker (kahverengi toz şeker olursa daha iyi olur)
CREME BRULEE TARİFİ
- Bir kapta sütü, şekeri, kremayı iyice çırpalım. Sonra tencereye alalım.
- Kenarları kabarcıklar çıkardığında, ocağın altını kapatalım. Kremamız kesilmesin.
- Mikser kabına yumurtaları kıralım.
- Mikserle 2 dk. çırpalım ve bu ılık sütten bir kepçe alalım. Tekrar karıştıralım.
- Bu yumurtaları, tencereye çırparak ekleyelim. Vanilyayı ekleyip, karıştıralım.
- Sonra güveç kaplarını tepsiye yerleştirelim. Tepsinin içerisine 1 su bardağı su dökelim.
- Güveç kaplarına, bu sütlü malzemeden bir iki kepçe dolduralım.
- Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede 20 dk. pişirelim.
- Sonra çıkaralım ve üzerlerine birer çay kaşığı toz şeker serpelim.
- Yine 200 derecede, 10 dk. daha pişirelim. Fırından alırken, çok dikkat edelim, yanmayalım.
- Kaseler soğuduktan sonra, servis yapabiliriz.
*Üzerini istediğiniz bir yaz meyvesi il süsleyebilirsiniz.
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