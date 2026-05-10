Bir dilimi yetmeyen enfes lezzet: Karamelli cheesecake tarifi

Cheesecake sevenlerin favorisi olmaya aday bu karamelli versiyon, klasik tariflere güçlü bir alternatif sunuyor. Yumuşacık krem peynir dolgusu, kıyır kıyır bisküvi tabanı ve ipeksi karamel sosuyla birleşerek ortaya tam anlamıyla “tatlı bir şölen” çıkıyor. Özellikle özel günlerde, misafir sofralarında ya da sadece kendinizi şımartmak istediğiniz anlarda bu tarif, garantili bir lezzet sunuyor. İşte enfes tadıyla karamelli cheesecake tarifi...

KARAMELLİ CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

Tabanı için:

200 gram petibör bisküvi

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Cheesecake harcı için:

600 gram krem peynir

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

200 ml krema

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

Karamel sos için:

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

150 ml krema

1 tutam tuz

KARAMELLİ CHEESECAKE YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin.

Eritilmiş tereyağı ile karıştırın.

Karışımı kelepçeli kalıba bastırarak taban oluşturun ve buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

Krem peyniri ve şekeri pürüzsüz olana kadar çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyip karıştırın.

Krema, un ve vanilini ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

Karışımı tabanın üzerine dökün ve 160 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.

Fırından çıkan cheesecake’i oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Afiyet olsun!