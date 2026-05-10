Bir dilimi yetmeyen enfes lezzet: Karamelli cheesecake tarifi

10.05.2026 14:10:00
Haber Merkezi
Kremamsı dokusu, ağızda dağılan tabanı ve üzerine gezdirilen yoğun karamel sosuyla karamelli cheesecake tarifi, tatlı krizlerinin en şık ve en iddialı çözümüdür. İşte enfes tadıyla karamelli cheesecake tarifi...

Cheesecake sevenlerin favorisi olmaya aday bu karamelli versiyon, klasik tariflere güçlü bir alternatif sunuyor. Yumuşacık krem peynir dolgusu, kıyır kıyır bisküvi tabanı ve ipeksi karamel sosuyla birleşerek ortaya tam anlamıyla “tatlı bir şölen” çıkıyor. Özellikle özel günlerde, misafir sofralarında ya da sadece kendinizi şımartmak istediğiniz anlarda bu tarif, garantili bir lezzet sunuyor. İşte enfes tadıyla karamelli cheesecake tarifi...

KARAMELLİ CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

Tabanı için:

200 gram petibör bisküvi

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Cheesecake harcı için:

600 gram krem peynir

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

200 ml krema

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

Karamel sos için:

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

150 ml krema

1 tutam tuz

KARAMELLİ CHEESECAKE YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin.

Eritilmiş tereyağı ile karıştırın.

Karışımı kelepçeli kalıba bastırarak taban oluşturun ve buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

Krem peyniri ve şekeri pürüzsüz olana kadar çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyip karıştırın.

Krema, un ve vanilini ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

Karışımı tabanın üzerine dökün ve 160 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.

Fırından çıkan cheesecake’i oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Afiyet olsun!

Klasik tarifleri unutturan lezzet: Karnabahar kızartması tarifi Dışı çıtır, içi yumuşacık karnabahar kızartması; pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sofraların sevilen tarifleri arasında yer alıyor. Yoğurtlu sosla servis edilen bu tarif, sebze sevmeyenlerin bile favorisi oluyor.
Patlıcan ve köftenin efsane uyumu: Islim kebabı tarifi Patlıcanın lezzetiyle köftenin buluştuğu islim kebabı, hem sunumuyla hem de tadıyla davet sofralarının en gösterişli yemekleri arasında yer alıyor. İşte adım adım evde islim kebabı tarifi…
Kahvaltı sofralarına tat katan çıtır lezzet: Patatesli kaşarlı rulo börek tarifi Dışı çıtır çıtır, içi uzayan kaşar peyniri ve yumuşacık patates harcıyla dolu patatesli kaşarlı rulo börek tarifi, çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının yeni favorisi olmaya aday. İşte enfes patatesli kaşarlı rulo börek tarifi...