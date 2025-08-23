Patlıcan ve kıymanın efsane buluşması: Karnıyarık tarifi

Patlıcanın lezzetini kıymalı harçla birleştiren karnıyarık, hem geleneksel hem de doyurucu bir öğle yemeği seçeneği. Yanında pilav ve cacıkla servis edildiğinde adeta klasik bir Türk sofrası oluşturur. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu yemek, evde kolayca yapılabilen ama sofraya ayrı bir şıklık katan lezzetlerdendir.
KARNIYARIK TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet küçük boy patlıcan
- 300 gram kıyma
- 2 adet soğan
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber, pul biber
- 1,5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı soyun, yağda hafifçe kızartın.
- İç harç için soğanı ve sarımsağı kavurun, kıymayı ekleyip pişirin.
- Doğranmış domates, biber ve salçayı ekleyip baharatlarla tatlandırın.
- Kızarmış patlıcanların ortasını yarın, hazırladığınız iç harcı doldurun.
- Üzerine sıcak su gezdirin, 180°C fırında 25–30 dakika pişirin.
- Pilav ve cacıkla servis edin.