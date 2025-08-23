Patlıcan ve kıymanın efsane buluşması: Karnıyarık tarifi

Patlıcanın lezzetini kıymalı harçla birleştiren karnıyarık, hem geleneksel hem de doyurucu bir öğle yemeği seçeneği. Yanında pilav ve cacıkla servis edildiğinde adeta klasik bir Türk sofrası oluşturur. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu yemek, evde kolayca yapılabilen ama sofraya ayrı bir şıklık katan lezzetlerdendir.

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

6 adet küçük boy patlıcan

300 gram kıyma

2 adet soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı