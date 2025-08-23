Pazar kahvaltılarına neşe katacak: Mini pizza tarifi

Hem pratik hazırlanışı hem de renkli sunumuyla çocukların ve büyüklerin favorisi olacak pizza tarifi, klasik kahvaltılıkların yanına eğlenceli bir dokunuş ekliyor. İster evdeki malzemelerle hazırlayın ister kendi damak tadınıza göre çeşitlendirin, minik pizzalar kahvaltı sofralarına keyif katıyor.

MALZEMELER

2 adet hazır yufka veya küçük pizza tabanı (isterseniz evde de hamur hazırlayabilirsiniz)

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı beyaz peynir veya mozarella

1 adet küçük domates (küçük doğranmış)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

5-6 dilim sucuk ya da salam (isteğe bağlı)

Zeytin dilimleri

2 yemek kaşığı domates sosu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Kekik

YAPILIŞI

Eğer yufka kullanıyorsanız, bir bardak yardımıyla yuvarlak minik parçalar kesin. Pizza tabanı kullanıyorsanız küçük dilimlere ayırın.

Üzerine domates sosunu sürün ve biraz zeytinyağı gezdirin.

Rendelenmiş peynirleri serpin.

Domates, biber, zeytin ve sucuk dilimlerini yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyip üzeri kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.