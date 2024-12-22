Pazar kahvaltısının olmazsa olmazı: Mini gözleme tarifi
Gözleme, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Pratikliği ve her damak tadına uygun iç harcıyla herkesin favorisi olmayı başarır. İşte özellikle kahvaltılar ve çay saatleri için ideal olan mini gözleme tarifi! Hem yapımı kolay hem de oldukça lezzetli.
Bu mini gözleme tarifi hem lezzetiyle hem de kolaylığıyla sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Yanında sıcak bir çayla servis ederek sevdiklerinize harika bir lezzet sunabilirsiniz.
Malzemeler
Hamur için:
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için (isteğe bağlı):
- Beyaz peynir ve maydanoz karışımı
- Haşlanmış patates ve kaşar peyniri
- Kıyma ve soğan karışımı
- Ispanak ve lor peyniri
Kızartmak için:
Tereyağı veya sıvı yağ
Hazırlanışı
Hamurun Hazırlanması:
Geniş bir kaba un ve tuzu alın. Üzerine yavaş yavaş suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlenmeye bırakın.
Hamurun Açılması:
Hamuru küçük bezelere ayırın. Unlanmış tezgâhta bezeleri merdane yardımıyla ince ve yuvarlak şekilde açın.
İç Harcının Hazırlanması:
Tercih ettiğiniz iç harcı hazırlayın. Peynirli harç için beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Diğer seçenekler için malzemelerinizi önceden pişirip soğutun.
Gözlemenin Hazırlanması:
Açtığınız hamurun bir yarısına iç harcı koyun, diğer yarısını üzerine kapatarak yarım ay şekli verin. Kenarlarını iyice bastırarak kapatın.
Pişirme:
Teflon tavayı ısıtın. Gözlemeleri az yağ ile arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapmadan önce üzerine tereyağı sürerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Salonu terk ettiler!
- Ukrayna 'bin kilometre' uzaktaki hedefleri vurdu!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- 'Yaptığınız kötülük hiç unutulmayacak!'
- Özlem Gürses'e ev hapsi!
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!