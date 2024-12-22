Pazar kahvaltısının olmazsa olmazı: Mini gözleme tarifi

Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 22.12.2024 - 10:06

Bu mini gözleme tarifi hem lezzetiyle hem de kolaylığıyla sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Yanında sıcak bir çayla servis ederek sevdiklerinize harika bir lezzet sunabilirsiniz.

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için (isteğe bağlı):

Beyaz peynir ve maydanoz karışımı

Haşlanmış patates ve kaşar peyniri

Kıyma ve soğan karışımı

Ispanak ve lor peyniri

Kızartmak için:

Tereyağı veya sıvı yağ

Hazırlanışı

Hamurun Hazırlanması:

Geniş bir kaba un ve tuzu alın. Üzerine yavaş yavaş suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Hamurun Açılması:

Hamuru küçük bezelere ayırın. Unlanmış tezgâhta bezeleri merdane yardımıyla ince ve yuvarlak şekilde açın.

İç Harcının Hazırlanması:

Tercih ettiğiniz iç harcı hazırlayın. Peynirli harç için beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Diğer seçenekler için malzemelerinizi önceden pişirip soğutun.

Gözlemenin Hazırlanması:

Açtığınız hamurun bir yarısına iç harcı koyun, diğer yarısını üzerine kapatarak yarım ay şekli verin. Kenarlarını iyice bastırarak kapatın.

Pişirme:

Teflon tavayı ısıtın. Gözlemeleri az yağ ile arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapmadan önce üzerine tereyağı sürerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.