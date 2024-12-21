Yılbaşı sofralarına renk katacak olan enfes lezzet: Yılbaşı ağacı tatlısı tarifi

Yayınlanma: 21.12.2024 - 20:49

Güncelleme: 21.12.2024 - 20:49

Yılbaşı gecesi, sevdiklerinizle birlikte kutlayacağınız özel bir zaman dilimidir ve bu özel günü tatlandıracak nefis bir tatlı, sofranızı şenlendirebilir. Yılbaşı Ağacı Tatlısı, hem görünümüyle hem de lezzetiyle bu özel gecede sofranıza renk katacak bir tatlı seçeneğidir. Hem kolayca yapılabilen hem de etkileyici bir sunum sunan bu tatlı, şıklığıyla misafirlerinizi büyüleyecek. İşte, yılbaşı temalı bu lezzetli tatlının tarifi...

YILBAŞI AĞACI TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

6 adet milföy yaprağı

8 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı pudra şekeri

YILBAŞI AĞACI TATLISI YAPILIŞI

İlk olarak, 2 yağlı kağıdın üzerine milföyleri üçerli şekilde yan yana dizin.

Üzerine bir miktar un serpiştirerek, merdane yardımıyla milföyleri nazikçe birleştirin.

Birinci milföylerin üzerine, çikolata kreması sürün.

Aynı işlemi diğer yağlı kağıttaki milföyler için de yaparak, ikinci milföyü üzerine kapatın.

Üst üste gelen yerleri dikkatlice birleştirin.

Bıçakla tatlınıza, yılbaşı ağacını andıran şekiller verin.

Kenarda kalan milföy parçalarını dikkatlice kesin.

Ağaç şeklinde oluşturduğunuz tatlının üzerine uzun şeritler şeklinde çizikler atın ve bu şeritleri kendi etrafında döndürerek şekillendirin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin.

25-30 dakika kadar, milföyler altın rengi alana kadar pişirin.

Fırından çıkan yılbaşı ağacı tatlınızın üzerine pudra şekeri serpin.

Ardından, şık bir şekilde servis edin ve sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin.