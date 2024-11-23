Meksika mutfağının enfes lezzeti: Tlayuda tarifi
Meksika'nın Oaxaca bölgesine özgü bu eşsiz lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Tlayuda, çıtır mısır tortillası üzerinde zengin malzemelerle hazırlanan nefis bir ana yemektir. Kolayca yapabileceğiniz bu tarifle sofralarınıza farklı bir tat katın!
Meksika mutfağının henüz dünya çapında keşfedilmemiş lezzetlerinden biri olan Tlayuda, Oaxaca'nın gururudur. Büyük boyutlu ve çıtır mısır tortillası üzerinde fasulye püresi, peynir, et ve taze sebzelerle hazırlanan bu yemek, hem doyurucu hem de lezzetlidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz Tlayuda tarifi.
TLAYUDA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy tortilla
- 1 su bardağı pişmiş siyah fasulye püresi
- 200 gram Oaxaca peyniri (veya mozzarella/taze kaşar peyniri), rendelenmiş
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 300 gram dilimlenmiş biftek veya tavuk eti (pişmiş)
- 1 adet avokado, dilimlenmiş
- 2 adet domates, dilimlenmiş
- 1 adet kırmızı soğan, ince dilimlenmiş
- Marul yaprakları veya ince doğranmış kıvırcık
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Biftek veya tavuk etini tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Tavada az miktarda yağ ile etleri pişirin ve bir kenara alın.
- Büyük bir tavayı orta ateşte ısıtın.
- Mısır tortillasının her iki tarafını da hafifçe ısıtarak çıtır hale getirin.
- İsteğe bağlı olarak tortillasının üzerine domuz yağı veya tereyağı sürün.
- Isınmış tortillasının üzerine ince bir tabaka halinde fasulye püresi yayın.
- Rendelenmiş peyniri fasulye püresinin üzerine eşit şekilde serpin.
- Pişmiş etleri peynirin üzerine yerleştirin.
- Dilimlenmiş avokado, domates ve soğanı ekleyin.
- Marul yapraklarını veya kıvırcığı serpiştirin.
- İsteğe bağlı olarak taze kişniş yaprakları ekleyin.
- Üzerine biraz tuz ve karabiber serpin.
- Hazırladığınız Tlayuda'yı tavada kapağını kapatarak birkaç dakika daha ısıtın, böylece peynir eriyip malzemeler bütünleşir.
- Alternatif olarak, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5-7 dakika pişirebilirsiniz.
- Tlayuda'yı dilerseniz açık olarak servis edin veya ortadan ikiye katlayın.
- Yanında acı sos ve lime dilimleri ile sunarak lezzeti artırabilirsiniz.
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