Meksika mutfağının enfes lezzeti: Tlayuda tarifi

Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:17

Güncelleme: 23.11.2024 - 15:17

Meksika mutfağının henüz dünya çapında keşfedilmemiş lezzetlerinden biri olan Tlayuda, Oaxaca'nın gururudur. Büyük boyutlu ve çıtır mısır tortillası üzerinde fasulye püresi, peynir, et ve taze sebzelerle hazırlanan bu yemek, hem doyurucu hem de lezzetlidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz Tlayuda tarifi.

TLAYUDA TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy tortilla

1 su bardağı pişmiş siyah fasulye püresi

200 gram Oaxaca peyniri (veya mozzarella/taze kaşar peyniri), rendelenmiş

2 yemek kaşığı tereyağı

300 gram dilimlenmiş biftek veya tavuk eti (pişmiş)

1 adet avokado, dilimlenmiş

2 adet domates, dilimlenmiş

1 adet kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

Marul yaprakları veya ince doğranmış kıvırcık

Tuz ve karabiber

Yapılışı: