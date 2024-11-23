Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif
Diyet yaparken aç kalmadan tok hissetmek, doğru tarifleri ve besinleri seçerek mümkün hale gelir. Peki, hangi tariflerle tüm gün tok kalıp, kilonuzu koruyabilirsiniz? İşte, diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif...
Diyet yaparken en büyük zorluklardan biri açlık hissini bastırmak ve sağlıklı bir şekilde tok kalmaktır. Pek çok kişi, düşük kalorili bir beslenme düzeninde enerji kaybı yaşar ve bu da diyeti sürdürmeyi zorlaştırabilir. Ancak, doğru besinleri ve tarifleri tercih ederek hem lezzetli hem de doyurucu bir şekilde diyete sadık kalmak mümkündür. İşte, diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif...
1. CHIA TOHUMLU YOĞURT KASESİ
Malzemeler:
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı light süt veya badem sütü
4 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı bal veya stevia
Üzerine meyve dilimleri (çilek, muz, yaban mersini)
Hazırlık:
Chia tohumlarını sütle karıştırarak bir gece buzdolabında bekletin. Sabah yoğurtla karıştırıp üzerine taze meyve dilimlerini ekleyin. Bu tarif, hem lif içeriğiyle sindirimi düzenler hem de uzun süre tokluk sağlar.
2. YULAFLI PANCAKE
Malzemeler:
1 adet muz
1 yumurta
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kabartma tozu
Hazırlık:
Muzu ezip diğer malzemelerle karıştırarak pancake hamuru elde edin. Yapışmaz tavada pişirin ve üzerine biraz yoğurt veya meyve ekleyerek tüketin. Hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayan bu tarif, karbonhidrat dengesini korur.
3. MERCİMEK KÖFTESİ
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 su bardağı su
1 su bardağı ince bulgur
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Maydanoz, limon, baharatlar
Hazırlık:
Mercimeği haşlayıp suyunu süzdükten sonra bulgurla karıştırın. Soğanı kavurup salçayla harmanlayın ve tüm malzemeleri yoğurun. Küçük köfteler yaparak servis edin. Protein açısından zengin olan bu tarif, uzun süre tok tutar.
4. FIRINDA KABAK CİPSİ
Malzemeler:
2 adet kabak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Baharatlar (pul biber, kekik, tuz)
Hazırlık:
Kabakları ince dilimler halinde kesin, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Fırın tepsisine dizip 180 derecede çıtırlaşana kadar pişirin. Atıştırmalık olarak ideal olan bu tarif, düşük kalorili ve doyurucudur.
5. AVOKADOLU TAM BUĞDAY TOSTU
Malzemeler:
1 dilim tam buğday ekmeği
Yarım avokado
1 haşlanmış yumurta
Bir tutam tuz ve karabiber
Hazırlık:
Avokadoyu ezerek ekmek üzerine sürün, dilimlenmiş haşlanmış yumurtayı ekleyip baharatlarla tatlandırın. Sağlıklı yağ ve protein açısından zengin olan bu tost, uzun süre enerjinizi korumanıza yardımcı olur.
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