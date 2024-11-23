Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif

Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif

Diyet yaparken aç kalmadan tok hissetmek, doğru tarifleri ve besinleri seçerek mümkün hale gelir. Peki, hangi tariflerle tüm gün tok kalıp, kilonuzu koruyabilirsiniz? İşte, diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif...

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2024 Cumartesi, 19:52
Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif

Diyet yaparken en büyük zorluklardan biri açlık hissini bastırmak ve sağlıklı bir şekilde tok kalmaktır. Pek çok kişi, düşük kalorili bir beslenme düzeninde enerji kaybı yaşar ve bu da diyeti sürdürmeyi zorlaştırabilir. Ancak, doğru besinleri ve tarifleri tercih ederek hem lezzetli hem de doyurucu bir şekilde diyete sadık kalmak mümkündür. İşte, diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif...

Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif

1. CHIA TOHUMLU YOĞURT KASESİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı light süt veya badem sütü

4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı bal veya stevia

Üzerine meyve dilimleri (çilek, muz, yaban mersini)

Hazırlık:

Chia tohumlarını sütle karıştırarak bir gece buzdolabında bekletin. Sabah yoğurtla karıştırıp üzerine taze meyve dilimlerini ekleyin. Bu tarif, hem lif içeriğiyle sindirimi düzenler hem de uzun süre tokluk sağlar.

Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif

2. YULAFLI PANCAKE

Malzemeler:

1 adet muz

1 yumurta

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlık:

Muzu ezip diğer malzemelerle karıştırarak pancake hamuru elde edin. Yapışmaz tavada pişirin ve üzerine biraz yoğurt veya meyve ekleyerek tüketin. Hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayan bu tarif, karbonhidrat dengesini korur.

Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif

3. MERCİMEK KÖFTESİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su

1 su bardağı ince bulgur

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Maydanoz, limon, baharatlar

Hazırlık:

Mercimeği haşlayıp suyunu süzdükten sonra bulgurla karıştırın. Soğanı kavurup salçayla harmanlayın ve tüm malzemeleri yoğurun. Küçük köfteler yaparak servis edin. Protein açısından zengin olan bu tarif, uzun süre tok tutar.

Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif

4. FIRINDA KABAK CİPSİ

Malzemeler:

2 adet kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Baharatlar (pul biber, kekik, tuz)

Hazırlık:

Kabakları ince dilimler halinde kesin, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Fırın tepsisine dizip 180 derecede çıtırlaşana kadar pişirin. Atıştırmalık olarak ideal olan bu tarif, düşük kalorili ve doyurucudur.

Tüm gün tok tutuyor, kilonuzu koruyor: Diyet yaparken tüketebileceğiz 5 hafif tarif

5. AVOKADOLU TAM BUĞDAY TOSTU

Malzemeler:

1 dilim tam buğday ekmeği

Yarım avokado

1 haşlanmış yumurta

Bir tutam tuz ve karabiber

Hazırlık:

Avokadoyu ezerek ekmek üzerine sürün, dilimlenmiş haşlanmış yumurtayı ekleyip baharatlarla tatlandırın. Sağlıklı yağ ve protein açısından zengin olan bu tost, uzun süre enerjinizi korumanıza yardımcı olur.

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