Pişi hazırlamanın 5 püf noktası ve tarifi…

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:50

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:50

Hemen herkesin severek tükettiği pişi, Anadolu’nun her bölgesinde farklı isimlerle bilinir. Mafiş, bavursak, kıygaşa, kolaç, lokma, keçi ayağı, cırtla, hamur kızartması olarak farklı farklı isimlerle adlandırılan pişi şekil bakımından da farklı şekillerde yapılır. Kimi küçük kare şekillerde, kimi yuvarlak, kimi de büyükçe açılan hamurdan bardak yardımıyla eşit kesilerek kızartılır. Tüm pişi çeşitleri pratik ve gevrek olma özelliğine sahiptir. Son yıllarda birçok kahvaltı mekanında da sıkça gördüğümüz pişi hazırlamanın 5 püf noktası…

PİŞİ HAZIRLAMANIN 5 PÜF NOKTASI…

1- Pişi hazırlarken yoğurt ve sirke kullanın!



Pişi hamurunun yumuşak olması için yoğurt ve sirke kullanın. Böylece fazla yağ çekmesini önleyebilir ve daha gevrek bir pişi elde edebilirsiniz.



2- Pişi hamurunun sert olmasını önleyin!

Yumuşacık ve puf puf bir pişi yapmak istiyorsanız pişi hamurunun?sertleşmemesine dikkat etmelisiniz. Unu yavaş yavaş ilave edip, hafif ele yapışan bir hamur elde edebilirsiniz.



3- Pişi hamurunu kabarması için bekletin!



Hazırladığınız pişi hamurunu yuvarlak haline getirdikten sonra bir kap içerisine koyun. Daha sonra üzerini örtüp oda sıcaklığında en az yarım saat bekletin. Böylelikle hamur yeterince kabaracak…



4- Pişinin içinin daha dolu olması için!

İçi dolgun bir pişi yemek istiyorsanız hamurunu açarken daha kalın bırakmalısınız. Bu sayede hamur incelip sönmeyecek, içi dolgun bir pişi elde edebileceksiniz.



5- Pişiyi derin ve kızgın yağda pişirin!



Pişirme aşamasında kızgın, bol ve temiz bir yağ kullanın. Böylelikle hamurun?kabarmasını sağlar ve daha lezzetli pişiler elde edebilirsiniz.

PİŞİ TARİFİ

Malzemeler



3 su bardağı un



1 su bardağı yoğurt



1 çay kaşığı tuz



1 adet yumurta



1 tatlı kaşığı sirke



1 paket kabartma tozu



Kızartmak için



Sıvı yağ



Yapılışı



Öncelikle geniş bir kabın içine yoğurt, yumurta, tuz, sirke ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Yavaş yavaş unu ilave edelim karıştırılarak ele yapışan yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru çok inceltmeden parmak kalınlığında açıp bardakla yuvarlaklar kesin. Önceden ısıtılmış derin ve kızgın yağa atıp, her iki tarafı da çevrilerek pişirilir. Havlu kağıt üzerine alınıp sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.









