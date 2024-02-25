20 dakikada mutfakta harikalar yaratın: İşte Bergama mutfağından Patlıcan Çığırtma tarifi...

Yayınlanma: 25.02.2024 - 18:13

Güncelleme: 25.02.2024 - 18:13

Patlıcan, çeşitli yemeklerde kullanılan ve lezzetli tatlarıyla sofraları süsleyen bir sebzedir. Bergama yöresine özgü zeytinyağlı bir lezzet olan Patlıcan Çığırtma, bu sebzeyi farklı bir lezzetle buluşturur. Hem meze olarak servis edilebileceği gibi ana yemek olarak da tercih edilen bu tarif, sağlıklı ve besleyici yapısıyla da dikkat çeker. Adını, patlıcan kızarırken çıkan sesten alan bu yemek, geleneksel Bergama mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Peki Bergama mutfağından Patlıcan Çığırtma yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi...

PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ:

Malzemeler:

5 adet patlıcan

3 diş sarımsak

4 adet yeşil biber

6 adet orta boy domates

1,5 su bardağı zeytinyağı

Yapılışı:

Patlıcanları güzelce yıkayın ve alacalı olarak soyun.

Ardından ince uzun bir şekilde kesin.

Bir kaseye su ve tuz koyun.

İçerisine patlıcanları alın ve 10-15 dakika bekletin.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Biberleri yıkayın ve ortadan ikiye keserek çekirdeklerini ayırın.

Patlıcanları sudan alın ve kurulayın.

Zeytinyağını bir tencereye alın ve kızdırın.

Önce patlıcanları sonra biberleri kızartın.

Kızartma işlemi bitince tavadaki fazla yağı boşaltın ama birazını pişim işlemi için ayırın. Ardından patlıcan ve biberleri ekleyin.

Üzerine domates ve sarımsakları ekleyin.

Dilediğiniz baharatları da ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakın.

Domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun!