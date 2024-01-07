Portakalın zengin aroması: Portakallı Revani Tatlısı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 19:25

Güncelleme: 07.01.2024 - 19:25

Portakallı Revani Tatlısı tarifiyle, unutulmaz bir tatlı deneyimine hazır olun! İşte, yumuşacık dokusu ve şerbetiyle dillere destan Portakallı Revani Tatlısı tarifi...

MALZEMELER

Hamur İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Yarım paket kabartma tozu

Yarım su bardağı portakal suyu

Portakal kabuğu rendesi (1 portakalın kabuğu)

Şerbet İçin:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

Portakal kabuğu rendesi (1 portakalın kabuğu)

YAPILIŞI

Fırın 180 dereceye ısıtılır.

Yumurtalar derin bir kaba kırılır, üzerine yoğurt ve sıv yağ eklenip çırpılır.

İrmik, toz şeker, un, vanilin, kabartma tozu ve portakal suyu eklenerek karıştırılır.

Portakal kabuğu rendesi de eklenerek homojen bir hamur elde edene kadar karıştırılır.

Yağlanmış bir tepsiye hamur dökülür ve üzeri düzeltilir.

Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.

Tatlı fırındayken, şerbeti hazırlamak için su ve toz şeker kaynamaya bırakılır.

Şeker eriyip kıvama gelince limon suyu ve portakal kabuğu rendesi eklenip 5 dakika daha kaynatılır.

Şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Soğuyan şerbet fırından çıkan sıcak revaniye dökülür. Şerbetin tamamını çekmesi için beklenir.

Şerbetini çeken revani dilimleyerek servis edilir.