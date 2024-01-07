Portakalın zengin aroması: Portakallı Revani Tatlısı
Portakallı Revani Tatlısı tarifi ile sofralarınıza şenlik katacak, misafirlerinizi lezzet şölenine davet edecek bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz? İşte, püf noktalarıyla birlikte nefis Portakallı Revani Tatlısı tarifi:
Portakallı Revani Tatlısı tarifiyle, unutulmaz bir tatlı deneyimine hazır olun! İşte, yumuşacık dokusu ve şerbetiyle dillere destan Portakallı Revani Tatlısı tarifi...
MALZEMELER
Hamur İçin:
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
Yarım paket kabartma tozu
Yarım su bardağı portakal suyu
Portakal kabuğu rendesi (1 portakalın kabuğu)
Şerbet İçin:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
Yarım limon suyu
Portakal kabuğu rendesi (1 portakalın kabuğu)
YAPILIŞI
Fırın 180 dereceye ısıtılır.
Yumurtalar derin bir kaba kırılır, üzerine yoğurt ve sıv yağ eklenip çırpılır.
İrmik, toz şeker, un, vanilin, kabartma tozu ve portakal suyu eklenerek karıştırılır.
Portakal kabuğu rendesi de eklenerek homojen bir hamur elde edene kadar karıştırılır.
Yağlanmış bir tepsiye hamur dökülür ve üzeri düzeltilir.
Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.
Tatlı fırındayken, şerbeti hazırlamak için su ve toz şeker kaynamaya bırakılır.
Şeker eriyip kıvama gelince limon suyu ve portakal kabuğu rendesi eklenip 5 dakika daha kaynatılır.
Şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.
Soğuyan şerbet fırından çıkan sıcak revaniye dökülür. Şerbetin tamamını çekmesi için beklenir.
Şerbetini çeken revani dilimleyerek servis edilir.
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