Portekiz'in mütevazi yemeği: Açorda tarifi

Portekiz mutfağı, deniz ürünleriyle ünlü olsa da kırsal bölgelerde yapılan tarifler de en az onlar kadar etkileyici. Açorda, Alentejo bölgesinden çıkan sade ama derin lezzetli bir “ekmek çorbası”. Yumuşatılmış bayat ekmek, sarımsaklı zeytinyağı ve bolca kişnişle birleşerek bir çorbadan çok daha fazlasına dönüşüyor. Üzerine kırılmış yumurta eklendiğinde ise tam anlamıyla bir Portekiz klasiği oluyor.
AÇORDA TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram bayat köy ekmeği
- 3 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 litre sıcak su veya sebze suyu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 avuç taze doğranmış kişniş (veya maydanoz)
- 1 adet yumurta (isteğe göre kişi başı 1)
- Karabiber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Bayat ekmeği ufalayarak bir kaba alın. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak suyla hafifçe ıslatıp kapağını kapatın.
- Tavada zeytinyağını ısıtın ve ezilmiş sarımsakları ekleyerek kavurun.
- Üzerine sıcak suyu dökün ve kaynamaya bırakın.
- Kişnişleri ekleyin, ardından ıslatılmış ekmekleri ilave edip iyice karıştırın.
- Tuzunu ekleyip çorba kıvamına gelene kadar kısık ateşte 5-10 dakika pişirin.
- Ocaktan almadan önce yumurtayı çorbanın içine dikkatlice kırın, birkaç dakika içinde beyazı pişecek ve sarısı akışkan kalacaktır.
- Sıcak servis edin. İsteğe göre karabiber veya ekstra zeytinyağı gezdirerek sunabilirsiniz.