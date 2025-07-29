Portekiz'in mütevazi yemeği: Açorda tarifi

Portekiz mutfağı, deniz ürünleriyle ünlü olsa da kırsal bölgelerde yapılan tarifler de en az onlar kadar etkileyici. Açorda, Alentejo bölgesinden çıkan sade ama derin lezzetli bir “ekmek çorbası”. Yumuşatılmış bayat ekmek, sarımsaklı zeytinyağı ve bolca kişnişle birleşerek bir çorbadan çok daha fazlasına dönüşüyor. Üzerine kırılmış yumurta eklendiğinde ise tam anlamıyla bir Portekiz klasiği oluyor.

AÇORDA TARİFİ

Malzemeler

300 gram bayat köy ekmeği

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 litre sıcak su veya sebze suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 avuç taze doğranmış kişniş (veya maydanoz)

1 adet yumurta (isteğe göre kişi başı 1)

Karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı: