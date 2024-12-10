Enfes sosuyla sizi büyüleyecek bir Rus çöreği: Watruschki tarifi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:22

Güncelleme: 10.12.2024 - 11:22

Watruschki, Rus mutfağına özgü, peynir dolgulu, hafif tatlı bir çörektir. İsmini Rusça’daki “vatrushka” kelimesinden alan bu çörek, özellikle kahvaltı sofralarında veya çay saatlerinde tercih edilen bir atıştırmalıktır. Hamurunun yumuşak dokusu ve iç dolgusunda kullanılan taze peynirin kremsi kıvamı, watruschkiyi benzersiz bir lezzet haline getirir. Peki, enfes sosuyla sizi büyüleyecek olan bu nefis Rus çöreği nasıl yapılır? İşte, leziz watruschki tarifi...

WATRUSCHKI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 paket instant maya

1/2 su bardağı süt (ılık)

2 yemek kaşığı şeker

1/4 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Peynir dolgusu için:

200 gram ricotta veya lor peyniri

3 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı (hamurun üzerine sürmek için)

Pudra şekeri (servis için, isteğe bağlı)

WATRUSCHKI YAPILIŞI

Geniş bir kabın içerisine un, maya, şeker ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Ayrı bir kapta ılık süt, eritilmiş tereyağı ve yumurtayı çırpın.

Bu karışımı kuru malzemelere ekleyin.

Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamur hafif yapışkan olabilir ancak toparlanacak kıvama gelmelidir.

Hamuru üzerini örterek yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Peynir, toz şeker, yumurta sarısı ve vanilya özütünü bir kapta iyice karıştırarak krema kıvamında bir dolgu elde edin.

Mayalanan hamuru hafif unlu bir zemine alın ve 10-12 eşit parçaya bölün.

Her parçayı yuvarlayarak küçük bezeler haline getirin ve hafifçe bastırarak yuvarlak diskler oluşturun.

Disklerin ortasını parmağınız veya bir kaşık yardımıyla hafifçe çukurlaştırın.

Bu çukurlara peynir dolgusunu eşit şekilde paylaştırın.zırladığınız Watruschki’leri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar, altın sarısı rengini alana dek pişirin.

Fırından çıkan Watruschki’lerin üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri serpebilirsiniz.

Ilık veya oda sıcaklığında çay ya da kahve eşliğinde servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!