Gaziantep mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: Çıtır çıtır katmer tarifi
Katmer, incecik dokusuyla ağızda dağılan ve tatlı severlerin vazgeçilmezi olan bir tariftir. Peki, Gaziantep mutfağından sofralarınıza gelen enfes bu lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır katmer tarifi...
Katmer, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir ve genellikle kahvaltılarda veya özel günlerde tüketilir. İncecik açılan hamur katmanlarının arasında tereyağı, kaymak ve Antep fıstığıyla birleşerek ortaya çıkan bu lezzet, hafif ve enfes bir tatlı deneyimi sunar. Peki, Gaziantep mutfağından sofralarınıza gelen enfes bu lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır katmer tarifi...
KATMER TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı su (kontrollü ekleyin)
İç harcı için:
100 gram kaymak
4 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
2 yemek kaşığı toz şeker
Pişirme için:
2 yemek kaşığı tereyağı
KATMER YAPILIŞI
Geniş bir kaba unu koyup tuz ekleyin ve karıştırın.
Ortasını havuz gibi açarak azar azar suyu ekleyin ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamuru streç filme sararak 20-30 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamuru 4 eşit bezeye ayırın.
Her bir bezeyi un serpilmiş tezgâhta oklava yardımıyla incecik açın.
Açtığınız hamurun üzerine kaymak sürün.
Kaymağın üzerine toz şeker ve Antep fıstığını eşit şekilde serpiştirin.
Tereyağını tavada eritin.
Hazırladığınız katmerleri orta ateşte, her iki yüzü de altın rengini alana kadar pişirin.
Pişen katmerleri sıcak servis tabağına alın.
Katmerinizi dilimleyerek servis edebilir, üzerine ekstra Antep fıstığı serperek lezzetini artırabilirsiniz.
Yanında çay veya sütle birlikte sunarak bu enfes lezzeti tamamlayabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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