Pratik çorba tarifi: Lokanta usulü Ezogelin Çorbası

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:18

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:18

Ezogelin Çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından biridir. İçerisinde bulgur, kırmızı mercimek, pirinç ve baharatlarla hazırlanan bu çorba, hem besleyici özellikleriyle hem de doyurucu lezzetiyle sofraların baş tacı olmayı başarıyor. İşte lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet küçük boy soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet tavuk bulyon (kullanmak istemeyenler suyunu kullanabilirsiniz)

Tuz

2 litre su (koyu kıvamda olursa extra ekleyebilirsiniz)

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı nane

Yapılış