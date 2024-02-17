Pratik çorba tarifi: Lokanta usulü Ezogelin Çorbası

Ev yapımı Ezogelin Çorbası tarifimizle, lokantalardaki enfes lezzeti evinize taşıyın! Basit malzemelerle hazırlanan bu çorba, sofralarınıza sıcaklık ve doygunluk katacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:18
Pratik çorba tarifi: Lokanta usulü Ezogelin Çorbası
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Ezogelin Çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından biridir. İçerisinde bulgur, kırmızı mercimek, pirinç ve baharatlarla hazırlanan bu çorba, hem besleyici özellikleriyle hem de doyurucu lezzetiyle sofraların baş tacı olmayı başarıyor. İşte lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi...

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EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet küçük boy soğan
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 1 adet tavuk bulyon (kullanmak istemeyenler suyunu kullanabilirsiniz)
  • Tuz
  • 2 litre su (koyu kıvamda olursa extra ekleyebilirsiniz)

Üzeri için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pulbiber
  • 1 tatlı kaşığı nane

Yapılış

  1. Öncelikle soğanı sıvı yağda güzelce kavurun.
  2. Daha sonra unu ekleyip kavurmaya devam edin.
  3. Son olarak salçayı da ekleyip kavurun.
  4. Sıcak suyu döküp, kaynamaya başladıktan sonra yıkayıp süzdüğüm bakliyatları ekleyin,pişene kadar kaynatın.
  5. En son blenderdan bir iki tur geçirin, tamamen püre yapmayın.
  6. En son tereyağını eritip,pul biber ve naneyi kavurun,çorbanın üzerine döküp bir taşım kaynatıp kapatın.
  7. İster servis esnasında ister servis yaparken limon sıkabilirsiniz.

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