Pratik kahvaltılar için enfes tarif: Akıtma

Türk mutfağında özellikle Anadolu’da sıkça yapılan akıtma, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Pankeki andıran fakat daha ince ve hafif bir kıvama sahip olan akıtma, pratik yapımıyla herkesin kolayca hazırlayabileceği bir tarif. Yanında reçel, bal, pekmez veya tuzlu seçeneklerle servis edilerek günün her öğününde tüketilebiliyor.
AKITMA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- 1,5 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirmek için)
Yapılışı
- Yumurtaları geniş bir kaba alın ve çırpın.
- Üzerine süt ve suyu ekleyin, karıştırmaya devam edin.
- Unu ve tuzu yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin. (Hamur, pankekten daha akışkan olmalı.)
- Tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.
- Bir kepçe hamurdan tavaya dökün ve tavayı çevirerek ince bir tabaka halinde yayın.
- Alt kısmı pişince ters çevirin, iki tarafı da hafif kızarana kadar pişirin.
- Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.