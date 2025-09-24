Pratik kahvaltılar için enfes tarif: Akıtma

Türk mutfağında özellikle Anadolu’da sıkça yapılan akıtma, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Pankeki andıran fakat daha ince ve hafif bir kıvama sahip olan akıtma, pratik yapımıyla herkesin kolayca hazırlayabileceği bir tarif. Yanında reçel, bal, pekmez veya tuzlu seçeneklerle servis edilerek günün her öğününde tüketilebiliyor.

AKITMA TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirmek için)

Yapılışı