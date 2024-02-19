Sofralarınızın yıldızı olacak! İşte Kırşehir'in yöresel lezzeti Çirleme tarifi...

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:25

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:25

Çirleme, Kırşehir'e ait lezzetlerinden biri olan bir et yemeğidir. Kuru üzüm ve pekmezle hazırlanan bu etli yemek oldukça doyurucu ve besleyicidir. Çünkü bu şehirde sebzeli et yemekleri ağırlıklı olarak servis edilmektedir. Çirleme yemeği, Türk mutfağının özel lezzetlerinden biridir. Yapımında kullanılan malzemeler ile oldukça sağlıklı olan bu yemeği, sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Peki mutfağınızın yıldızı olacak Kırşehir yemeği nasıl yapılr? İşte Kırşehir'in yöresel lezzeti Çirleme tarifi ve püf noktaları...

ÇİRLEME TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram kuşbaşı dana eti

400 gram günkurusu kayısı

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

Çirleme için önce dana etini yumuşayıncaya kadar haşlayın ve etin suyunu ayırın.

Gün kurusu kayısıları suda yumuşamaya bırakın.

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve ince küpler şeklinde doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın. Soğanlar şeffaflaşınca salçayı ekleyin ve karıştırın.

Üzerine et, haşlanmış nohut ve suda beklemiş kayısıları ilave edin.

Haşlanmış etin suyunu, karışımın üzerini kapatacak miktarda ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte pişirin.

Kaynama başlayınca pekmez, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip karıştırın.

Tencerenin kapağını tekrar kapatın ve kayısılar yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Çirleme yemeğini en az 4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Püf noktası:

Çirleme yemeğinin lezzetini tamamlaması için kısık ateşte pişirmeniz önerilir.