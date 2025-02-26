İngiliz kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti: Crumpet tarifi
ingiliz mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan bu tarifi deneyerek kahvaltı sofralarınıza farklı bir tat katabilirsiniz. Peki, İngiliz kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes crumpet tarifi...
İngiliz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan crumpet, içi yumuşacık, dışı hafif çıtır ve üzeri gözenekli yapısıyla kahvaltı sofralarının yıldızıdır. Genellikle tereyağı, bal veya reçelle servis edilen crumpetler, çay saatlerinde de mükemmel bir eşlikçidir. Peki, İngiliz kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes crumpet tarifi...
CRUMPET TARİFİ
Malzemeler:
250 ml ılık süt
250 ml ılık su
2 çay kaşığı toz şeker
1 paket (7 gr) kuru maya
300 gr un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (pişirme için)
CRUMPET YAPILIŞI
Bir kaba ılık sütü ve ılık suyu alın.
Şekeri ekleyip karıştırın, ardından mayayı ilave edin.
Mayanın aktive olması için yaklaşık 10 dakika bekleyin.
Geniş bir kaba unu ve tuzu alın.
Kabaran maya karışımını ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Hamur mayalandıktan sonra karbonatı ekleyip tekrar karıştırın.
Tavayı hafifçe yağlayın ve crumpet halkalarını (veya yuvarlak metal kalıpları) tavaya yerleştirin.
İçlerine hamurdan dökün ve orta ateşte, üzerlerinde gözenekler oluşana kadar pişirin.
Daha sonra çevirip diğer yüzünü de hafifçe pişirin.
Tereyağı, bal, reçel veya kaymak ile sıcak sıcak servis yapın.
Afiyet olsun!
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