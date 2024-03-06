Pratik ve ekonomik: Ev yapımı lahmacun tarifi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 20:03

Güncelleme: 06.03.2024 - 20:03

Lahmacun, incecik hamuru ve nefis iç harcıyla damakları şenlendiren bir lezzet şölenidir. Evde yapılan lahmacun, taze ve sağlıklı malzemelerle hazırlanarak, misafirlerinizi ve ailenizi mutlu edecek bir alternatif sunar. Bu tarif, klasik lezzetin ev mutfağında nasıl hayat bulduğunu gösteriyor ve kendi lahmacununuzu yapmanın keyfini sürmek için size ilham veriyor. Şimdi, bu lezzetli yolculuğa başlamaya hazır mısınız?

LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için;

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı dolusu salça

1 tutam maydanoz

500g kıyma

1’er tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve pul biber

1’er çay kaşığı karabiber ve kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için;

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2 su bardağı su

Yapılış