30 dakikada geleneksel Kıbrıs lezzeti: İşte leziz Gullurikya tarifi....

Kıbrıs'ın eşsiz tatlarından biri olan Gullurikya tatlısı, özellikle bayramlarda sofralarda yerini alır ve misafirlere enfes bir lezzet sunar. Bu tatlı, geleneksel Kıbrıs mutfağının inceliklerinden biridir ve özel olarak keçiboynuzu pekmeziyle hazırlanır. Kolay yapılışına oranla inanılmaz lezzetli olan tatlının tarifi oldukça merak ediliyor. Peki Kıbrıs'ın eşsiz lezzeti Gullurikya tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...