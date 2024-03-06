30 dakikada geleneksel Kıbrıs lezzeti: İşte leziz Gullurikya tarifi....

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2024 Çarşamba, 15:56
30 dakikada geleneksel Kıbrıs lezzeti: İşte leziz Gullurikya tarifi....

Kıbrıs mutfağına özgü bir tatlı olan Gullurikya, dünyanın yapımı en kolay tatlısı olabilecek niteliktedir. Malzemeleri buğday unu, su ve tuzdur. Keçiboynuzu (Harnup) pekmezinde pişirilir. Kıbrıs mutfağında yapılmaktadır. Güney ve Kuzey Kıbrıs'ta sevilerek tüketilir.

30 dakikada geleneksel Kıbrıs lezzeti: İşte leziz Gullurikya tarifi....

Kıbrıs'ın eşsiz tatlarından biri olan Gullurikya tatlısı, özellikle bayramlarda sofralarda yerini alır ve misafirlere enfes bir lezzet sunar. Bu tatlı, geleneksel Kıbrıs mutfağının inceliklerinden biridir ve özel olarak keçiboynuzu pekmeziyle hazırlanır. Kolay yapılışına oranla inanılmaz lezzetli olan tatlının tarifi oldukça merak ediliyor. Peki Kıbrıs'ın eşsiz lezzeti Gullurikya tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

30 dakikada geleneksel Kıbrıs lezzeti: İşte leziz Gullurikya tarifi....

GULLURİKYA TARİFİ

Malzemeler:

2/3 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1/2 su bardağı kaynar su

1 su bardağı harnup pekmezi

Yapılışı:

2/3 su bardağı suyu, sıvı yağı derin bir kaseye alın.

Unu azar azar ekleyerek karıştırın. 

Tüm unu birden eklerseniz hamurunuz topaklanabilir ve istediğiniz şekli almaz.

 Bu sebeple unu azar azar ekleyerek hamuru toparlamaya özen gösterin.

Ele yapışmayan kulak memesinde bir hamur elde ettikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Bu hamuru tezgaha alın ve elinizle bir ip gibi uzatın ve uzun bir silindir hazırlayın.

Silindiri içten dışa doğru katlayarak spiral şeklini verin. Hamurları bu şekilde hazırlayın.

Bir tencerede yarım su bardağı suyu kaynatın.

İçerisine pekmezi ekleyin ve karıştırın.

Hazırladığınız hamurları karışımın içerisine ekleyin ve 20-25 dakika kadar pişirin.

Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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