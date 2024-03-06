Lezzet şöleni: Ev yapımı beyti tarifi
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan beyti kebap, evde yapımıyla da büyüleyici bir deneyim sunuyor. Bu yazıda, nefis etin ve aromatik baharatların buluştuğu ev yapımı beyti tarifi ile sofranıza özel bir dokunuş katın.
Beyti kebap, Türk mutfağının zengin ve lezzetli bir hediyesidir. İnce dövülmüş dana etiyle hazırlanan ve özel baharatlarla lezzetlendirilen bu tarif, damakları mest eden bir şölen sunar. Evde beyti kebap yapmak, hem misafirlerinizi etkilemek hem de kendi mutfağınızda lezzetin ustası olmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. İşte, ev yapımı beyti tarifi...
Malzemeler
- 2 adet yufka
Sosu İçin;
- 4 adet rendelenmiş domates
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Karabiber, toz kırmızı biber
- Tuz
Köftesi İçin;
- 400 g kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu
- Karabiber, pul biber
- Tuz
Servis İçin;
- çırpılmış yoğurt
- tuz
Yapılış
- Köftesi için; kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, yarım çay bardağı galeta unu, karabiber, pul biber ve tuzu derince bir kaba alarak yoğuralım.
- Köfteleri yassı ve uzun şekiller oluşturarak pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.185 derece ısınmış fırında 10-12 dakika fırınlayalım.
- Köftelerimizi fırından aldıktan sonra 1 adet yufkamızı tezgaha alarak ikiye bölelim.
- Yarım yufkanın üzerine eritilmiş tereyağından güzelce sürelim.
- Yufkanın geniş tarafına köftelerimizi tek sıra halinde dizelim ve yufkanın kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde saralım. Bu aşamada çok gevşek sarmamalısınız.
- Tüm köfteleri aynı şekilde sardıktan sonra rulolarımızı verev şeklinde dilimleyerek yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine sıralayalım.
- Üzerlerine eritilmiş tereyağından sürerek tekrar fırına yerleştirelim.
- 185 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.
- Sosu için; küçük bir tavada tereyağını eritelim.
- Üzerine domates rendesi boşaltarak 3-4 dakika pişirelim. Eğer domates mevsimi değilse renk vermesi için salçada ekleyebilirsiniz.
- Son olarak baharatları ve tuzu ilave edip karıştıralım sonra ocaktan alalım.
- Servis tabağına köftelerimizi alalım. Ortasına bolca yoğurt koyalım.
- Üzerine domates sosundan gezdirip ince kıyılmış maydanoz serpiştirdikten sonra servis edelim.
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