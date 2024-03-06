Lezzet şöleni: Ev yapımı beyti tarifi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:28

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:28

Beyti kebap, Türk mutfağının zengin ve lezzetli bir hediyesidir. İnce dövülmüş dana etiyle hazırlanan ve özel baharatlarla lezzetlendirilen bu tarif, damakları mest eden bir şölen sunar. Evde beyti kebap yapmak, hem misafirlerinizi etkilemek hem de kendi mutfağınızda lezzetin ustası olmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. İşte, ev yapımı beyti tarifi...

Malzemeler

2 adet yufka

Sosu İçin;

4 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber, toz kırmızı biber

Tuz

Köftesi İçin;

400 g kıyma

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 adet soğan

1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu

Karabiber, pul biber

Tuz

Servis İçin;

çırpılmış yoğurt

tuz

Yapılış