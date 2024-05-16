Sadece 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Unsuz kek tarifi...

Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:19

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:19

İçi hafif nemli ve bol çikolatalı, sufle lezzetinde olan bu keki hazırlamak için sadece dört malzemeye ihtiyacınız var ve un kullanmıyorsunuz. Çay saatlerinin veya yemek sonrası tatlı keyfinin aranılan tarifi olmaya aday bu tatlı, herkesin çok seveceği bir lezzet! Dilerseniz içine fındık, ceviz, badem gibi yemişler ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz. Peki, sadece 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu lezzet nasıl yapılır? İşte nefis unsuz kek tarifi...

4 MALZEMELİ UNSUZ KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı esmer şeker

200 gram bitter çikolata

200 ml. krema

4 MALZEMELİ UNSUZ KEK YAPILIŞI

Bitter çikolatayı küçük parçalara bölerek benmari usulü eritin.

Eriyen çikolataların üzerine krema ekleyip karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam alan çikolata ve krema karışımını ocaktan alıp, ılımaya bırakın.

Yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla kar gibi olana kadar çırpın.

Soğuyan krema ve çikolata karışımına, kar gibi olan yumurta karışımını azar azar ilave edin ve alttan üste doğru karıştırarak yumurtalı karışımı yedirin.

Yağlı kağıt serilmiş ve yağlanmış kelepçeli kalıba karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kontrollü olarak 25-30 dakika pişirin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!