Şefleri bile kıskandıracaksınız: Pastane poğaçası tarifi

Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:50

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:50

Bir gece önceden hazırladığınız pastane poğaçalarını yanınıza alarak ofis arkadaşlarınızı sevindirebilir, sıkışan trafiğe rağmen lezzetli ve sağlıklı bir kahvaltıdan ödün vermeden yol alabilir, akşam eve dönüşte çayın yanında tüketebilirsiniz. İşte, Pastane poğaçası tarifi...

PASTANE POĞAÇASI TARİFİ

Malzemeler

1 paket kuru maya

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

1,5 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

8-8,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı su

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Yapılış