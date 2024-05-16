Şefleri bile kıskandıracaksınız: Pastane poğaçası tarifi
Pastanelerden aldığınız, sabah kahvaltılarınızın en hızlı ve doyurucu kurtarıcısı olan nefis poğaçalar... Biliyoruz dışarıdan alınca midenizde biraz ağırlık yapıyor, içerisindeki yağ oranı da sizi biraz düşündürüyor. Ancak bu tarifi evde çok daha ekonomik şekilde, çok daha hafif bir lezzette yapmak mümkün... İşte, Pastane poğaçası tarifi...
Bir gece önceden hazırladığınız pastane poğaçalarını yanınıza alarak ofis arkadaşlarınızı sevindirebilir, sıkışan trafiğe rağmen lezzetli ve sağlıklı bir kahvaltıdan ödün vermeden yol alabilir, akşam eve dönüşte çayın yanında tüketebilirsiniz. İşte, Pastane poğaçası tarifi...
PASTANE POĞAÇASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket kuru maya
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1,5 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 8-8,5 su bardağı un
Üzeri için:
- 1 tatlı kaşığı su
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Yapılış
- Kuru maya ve toz şekeri bir kabın içerisine alın.
- Üzerine ılık süt ve ılık suyu ilave ederek şeker eriyene kadar güzelce karıştırın.
- Ardından sıvı yağı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Üzerine azar azar un ilave etmeye başlayın. Bu aşamada tuzu da ekleyin. Unu çok kontrollü bir şekilde ilave ederek güzelce yoğurun.
- Yumuşak kıvamda bir hamur elde edin.
- Üzerini streç filmle kapatarak oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalandırın. Eğer kış mevsiminde mayalandırma yapıyorsanız daha ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalandırın.
- Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde bezeler elde ederek yuvarlak bir şekil verin. Dilerseniz bu aşamada içlerine harç da koyabilirsiniz.
- Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Yumurta sarısı, yağ ve suyu bir kapta karıştırın. Poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün. Ardından da çatalla şekil verin.
- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar üzeri kızarıp tam poğaçalar tam kabarana kadar pişirin. Ardından çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyetler olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- MHP'den Selvi'ye...
- AKP bürokrasisinde kavga
- İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç
- Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi
- AKP'li belediyelere ve vakıflara tahsisler iptal
- Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu