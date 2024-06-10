Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri: Su böreği tarifi...

Tel tel incecik yufkası, bol peynirli iç harcı ve damak çatlatan lezzetiyle su böreği, hem kahvaltıların hem de çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Gün sofralarının ve özel davetlerin baş tacı olan bu enfes börek, her lokmasında eşsiz bir tat sunar. Su böreği, hem zahmetli hem de keyifli yapımıyla mutfakların özel lezzetlerinden biridir. Peki, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan bu börek nasıl yapılır? İşte enfes su böreği tarifi...