Pratik ve lezzetli: Kaşarlı omlet tarifi

Pratik ve lezzetli: Kaşarlı omlet tarifi

24.10.2025 11:08:00
Haber Merkezi
Pratik ve lezzetli: Kaşarlı omlet tarifi

Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan kaşarlı omlet, güne enerjik başlamanın en lezzetli yollarından biri. Hem pratik, hem doyurucu, hem de peynirin eriyip uzayan dokusuyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. İşte tam kıvamında kabaran, yumuşacık kaşarlı omlet tarifi!

Kahvaltının en klasik ama en sevilen lezzetlerinden biri olan omlet, birkaç küçük püf noktasıyla sıradanlıktan çıkıp şef işi bir tada dönüşebilir. Özellikle kaşarla hazırlanan omlet, hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi. İster hafta sonu keyfine, ister hızlı bir sabah kahvaltısına… bu tarif sofranıza sıcak bir mutluluk katacak.

KAŞARLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak kıvam için)
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılışı:

  1. Yumurtaları çırpın: Yumurtaları derin bir kaba kırın. Tuz, karabiber ve sütü ekleyip çırpma teliyle hafifçe karıştırın. (Fazla çırpmayın, köpürmemesi omletin daha dolgun olmasını sağlar.)
  2. Tavayı hazırlayın: Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tereyağını ekleyip tamamen eritin.
  3. Omleti pişirin: Çırptığınız yumurta karışımını tavaya dökün. Kenarları hafifçe pişmeye başladığında spatula yardımıyla ortasına doğru itin, böylece alt kısmı da eşit şekilde pişer.
  4. Kaşarı ekleyin: Omletin yarısına rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Peynir hafif erimeye başlayınca diğer yarısını üzerine kapatın.
  5. Son dokunuş: 1-2 dakika kadar daha pişirin, ardından tabağa alın. Üzerine dilerseniz taze kekik veya ince doğranmış maydanoz ekleyin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Kahvaltı #Domatesli kaşarlı omlet