Pratik ve lezzetli: Kaşarlı omlet tarifi

Kahvaltının en klasik ama en sevilen lezzetlerinden biri olan omlet, birkaç küçük püf noktasıyla sıradanlıktan çıkıp şef işi bir tada dönüşebilir. Özellikle kaşarla hazırlanan omlet, hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi. İster hafta sonu keyfine, ister hızlı bir sabah kahvaltısına… bu tarif sofranıza sıcak bir mutluluk katacak.

KAŞARLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak kıvam için)

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Yapılışı: