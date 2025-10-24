Pratik ve lezzetli: Kaşarlı omlet tarifi

Kahvaltının en klasik ama en sevilen lezzetlerinden biri olan omlet, birkaç küçük püf noktasıyla sıradanlıktan çıkıp şef işi bir tada dönüşebilir. Özellikle kaşarla hazırlanan omlet, hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi. İster hafta sonu keyfine, ister hızlı bir sabah kahvaltısına… bu tarif sofranıza sıcak bir mutluluk katacak.
KAŞARLI OMLET TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak kıvam için)
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı:
- Yumurtaları çırpın: Yumurtaları derin bir kaba kırın. Tuz, karabiber ve sütü ekleyip çırpma teliyle hafifçe karıştırın. (Fazla çırpmayın, köpürmemesi omletin daha dolgun olmasını sağlar.)
- Tavayı hazırlayın: Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tereyağını ekleyip tamamen eritin.
- Omleti pişirin: Çırptığınız yumurta karışımını tavaya dökün. Kenarları hafifçe pişmeye başladığında spatula yardımıyla ortasına doğru itin, böylece alt kısmı da eşit şekilde pişer.
- Kaşarı ekleyin: Omletin yarısına rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Peynir hafif erimeye başlayınca diğer yarısını üzerine kapatın.
- Son dokunuş: 1-2 dakika kadar daha pişirin, ardından tabağa alın. Üzerine dilerseniz taze kekik veya ince doğranmış maydanoz ekleyin.