Sadece 4 malzemeyle hatırlayabileceğiniz enfes lezzet: Tarçınlı kurabiye tarifi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:12

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:12

Tarçın kokusunun tüm evi sardığı, yalnızca 4 basit malzemeyle hazırlanan bu nefis kurabiye tarifi, çay saatlerinizi şenlendirecek. Az malzemeyle büyük lezzet arayanlar için mükemmel bir tarif olan tarçınlı kurabiye, yapımı kolay ve çok kısa sürede hazır hale gelen bir tatlı seçeneği sunuyor. Ağızda dağılan dokusuyla, özellikle kış aylarında iç ısıtan bir lezzet deneyimi sunan bu kurabiyeleri her an elinizin altında bulundurmak isteyeceksiniz. Peki, sadece 4 malzemeyle hatırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tarçınlı kurabiye tarifi...

4 MALZEMELİ TARÇINLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı tarçın

4 MALZEMELİ TARÇINLI KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın.

Üzerine pudra şekerini ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar mikser yardımıyla çırpın.

Karışıma un ve tarçını ekleyin.

Ancak bu aşamada unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun kıvamını kontrol edin.

Çok sert olmayan, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru bir tezgahın üzerine alın ve hafifçe unlayın.

Hamuru ellerinizle küçük parçalar halinde kopararak yuvarlayın.

Dilerseniz şekil verici kalıplar kullanarak hamura farklı şekiller verebilirsiniz.

Hazırladığınız kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, kurabiyelerin altın sarısı bir renk alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Üzerine ekstra pudra şekeri serperek ya da sade bir şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!