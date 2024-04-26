Pratik ve lezzetli: Limonlu cheesecake tarifi

Yayınlanma: 26.04.2024 - 17:50

Güncelleme: 26.04.2024 - 17:50

Limonlu cheesecake, hafif ve ferahlatıcı tadıyla yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Bu tarif, pratik yapımı ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak. Hem misafirlerinizi etkilemek için harika bir seçenek hem de kendi keyfiniz için hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tatlı arıyorsanız, limonlu cheesecake tam size göre. İşte, Limonlu cheesecake tarifi...

LİMONLU CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

Tabanı için;

100 gr yulaflı bisküvi

50 gr tereyağı

Yarım su bardağı fındık

Kreması için;

2 paket labne peyniri (400 gr)

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 adet yumurta

1 paket krema (200 ml)

3 yemek kaşığı un

1 adet limon kabuğu rendesi

Limon sosu için;

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

Çay kaşığının ucuyla zerdeçal

Yapılış