Pratik ve lezzetli: Limonlu cheesecake tarifi
Evde kolayca hazırlayabileceğin nefis bir tatlı! Limonlu cheesecake tarifi ile damaklarınızı şımartın. İşte, Limonlu cheesecake tarifi...
Limonlu cheesecake, hafif ve ferahlatıcı tadıyla yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Bu tarif, pratik yapımı ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak. Hem misafirlerinizi etkilemek için harika bir seçenek hem de kendi keyfiniz için hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tatlı arıyorsanız, limonlu cheesecake tam size göre. İşte, Limonlu cheesecake tarifi...
LİMONLU CHEESECAKE TARİFİ
Malzemeler
Tabanı için;
- 100 gr yulaflı bisküvi
- 50 gr tereyağı
- Yarım su bardağı fındık
Kreması için;
- 2 paket labne peyniri (400 gr)
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 2 adet yumurta
- 1 paket krema (200 ml)
- 3 yemek kaşığı un
- 1 adet limon kabuğu rendesi
Limon sosu için;
- 1 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 5 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet limon suyu
- 1 adet limon kabuğu rendesi
- Çay kaşığının ucuyla zerdeçal
Yapılış
- Limonlu cheesecakekin tabanı için öncelikle bisküvileri ve fındığı robottan un gibi olana kadar geçirelim.
- Fındıklı bisküvileri bir kaba alalım, üzerine eritilmiş tereyağını ekleyerek karıştıralım.
- Kelepçeli kabın tabanına pişirme kağıdı yerleştirelim, makas yardımı ile fazlasını keselim. Ben bu tarifte 20 cm çapında yuvarlak kalıp kullandım.
- Kalıbın tabanına kum haline getirdiğimiz bisküvilerimizi yerleştirip kaşıkla bastırarak yerleştirelim.
- Kreması için karıştırma kabına labne peyniri alalım ve mikserle çırpalım.
- Sıvı kremayı da ekleyerek çırpmaya devam edelim.
- Sonrasında toz şeker, yumurta, un, vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyerek tüm malzemeler karışıncaya kadar güzelce çırpalım.
- Hazırladığımız kremayı bisküvilerin üzerine yerleştirip önceden ısıttığımız 160°C fırında alt üst fansız ayarda 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Pişerken çatlamaması için cheesecakekimizin yanına ısıya dayanıklı bir kapla su koyalım. Piştikten sonra fırının kapağını yarım olacak şekilde açalım da 1 saat bu şekilde dinlenmeye bırakalım.
- Limon sosu için tencereye su, şeker, nişasta ve limon suyunu ekleyerek çırpalım.
- Malzemeler karıştıktan sonra renk vermesi için zerdeçal ekleyelim ve karıştıralım. Zerdeçal herhangi bir tat vermeyecek yalnızca renginin daha güzel olmasını sağlayacaktır. Dilerseniz kullanmadan da hazırlayabilirsiniz.
- Limon kabuğunu da ekleyip karıştırdıktan sonra sosumuzu pişmeye bırakalım. Cheesecakekinizi limonlu sosla yapabileceğiniz gibi farklı soslarla da hazırlayabilirsiniz.
- Koyulaşan limonlu sosumuzun altını kapattıktan sonra soğumaya bırakalım. Bu aşamada üzerinin kabuklanmaması için ara ara karıştıralım.
- Soğuyan sosumuzu tatlımızın üzerine gezdirelim ve 1 gece dinlenmeye bırakalım. Eğer vaktiniz yoksa bir kaç saatte dinlendirebilirsiniz.
- Dinlenen tatlımızı kalıptan çıkartıp üzerini süsledikten sonra dilimleyerek servis edelim.
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