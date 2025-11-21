Pratik ve yapımı hızlı tatlı: Dondurmalı irmik helvası

İrmik helvası, Türk mutfağının en temel tatlılarından biri olarak yıllardır özel günlerin, anma törenlerinin ve kutlamaların simgesi hâline gelmiştir. Bu klasik lezzet, modern dokunuşlarla yeniden yorumlanarak bugün en çok tercih edilen tatlılardan biri haline gelmiştir: Dondurmalı İrmik Helvası. Sıcak helvanın içindeki soğuk dondurmanın oluşturduğu kontrast, hem geleneksel hem de yenilikçi bir tat deneyimi sunar. Hem kolay hazırlanan hem de etkileyici sunumu olan bu tatlı, son yıllarda en çok aranan tariflerden biri olmayı sürdürüyor.

DONDURMALI İRMİK HELVASI TARİFİ

Malzemeler

Helva için:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı su

125 g tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Arası için:

6 top sade dondurma (genelde vanilyalı tercih edilir)

Üzeri için:

Fıstık, ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı