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Protein deposu ve çok doyurucu: Tencerede kıymalı yeşil mercimek tarifi...

Protein deposu ve çok doyurucu: Tencerede kıymalı yeşil mercimek tarifi...

7.07.2026 17:38:00
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Haber Merkezi
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Protein deposu ve çok doyurucu: Tencerede kıymalı yeşil mercimek tarifi...

Kıymalı yeşil mercimeğin en büyük sırrı, mercimekleri önceden hafifçe haşlayıp kara suyunu dökmek ve yemeğin içine çok az miktarda erişte veya bulgur ekleyerek kıvamını bağlamaktır.
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Yeşil mercimeğin o uzun süre tok tutan yapısı, yağsız kıymanın lezzetiyle birleştiğinde ortaya çıkan bu klasik, sağlıklı beslenmenin en lezzetli ve anne eli değmiş halini sunuyor. İşte enfes tencerede kıymalı yeşil mercimek tarifi...

MALZEMELER

1,5 su bardağı yeşil mercimek (Önceden yıkanmış)

250 gram az yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

1 adet orta boy havuç (Küçük küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı pilavlık bulgur veya erişte (Kıvam vermesi için)

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kuru nane ve pul biber

Üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Yeşil mercimekleri bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip 10-15 dakika kadar (hafifçe yumuşayana dek) haşlayın. Haşlanan mercimeklerin suyunu süzüp kenara alın. (Bu işlem yemeğin renginin berrak olmasını sağlar).

Pişirme yapacağınız tencereye zeytinyağını ve kıymayı alın. Kıyma suyunu salıp tamamen çekene kadar orta ateşte kavurun.

Suyunu çeken kıymanın üzerine ince doğranmış soğanları ve küp havuçları ekleyin. Sebzeler yumuşayıp soğanlar pembeleşene kadar sotelemeye devam edin.

Domates ve biber salçasını tencereye ilave edip çiğ kokusu çıkana kadar iyice karıştırarak kavurun.

Haşlayıp suyunu süzdüğünüz yeşil mercimekleri ve 2 yemek kaşığı bulguru tencereye ekleyin. Tüm malzemelerin harmanlanması için 1-2 dakika nazikçe çevirin.

Yemeğin üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak suyu ve baharatları ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Mercimekler ve havuçlar tamamen yumuşayıp yemek hafif koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.

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