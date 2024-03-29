Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:20

Güncelleme: 29.03.2024 - 12:20

Gündelik ve sık sık yediğimiz çorbaların aksine Muradiye çorbası damak zevkimize farklı bir tat sunacak. Proteinli yapısıyla hem sağlıklı hem de güç kaynağı olan çorba, tarifinin basitliğiyle de size kolay gelecek. İşte, proteinli, sağlıklı ve lezzetli Muradiye çorbası tarifi...

MURADİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet tavuk göğsü (küp doğranmış)

1 adet kabak (küp doğranmış)

1 adet havuç (küp doğranmış)

1 litre su

1/2 çay bardağı arpa şehriye

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı su

Üzeri İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nane

Yapılış