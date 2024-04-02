Proteinli ve sağlıklı: Tavuklu saray kebabı tarifi
Tavuklu saray kebabı, protein açısından zengin ve sağlıklı bir yemek alternatifidir. Bu tarif, hem lezzetli hem de besleyici olan bir ana yemek seçeneği sunar.
Tavuklu sultan kebabı, içerdiği tavuk eti, protein açısından zengin olmasıyla besleyici bir seçenektir. Ayrıca, içerisindeki sebzelerle birlikte dengeli bir öğün sunar. Tavuklu sultan kebabı tarifi, evde kolayca hazırlanabilen ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için ideal bir seçenektir. İşte, tavuklu saray kebabı tarifi...
TAVUKLU SARAY KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yufka
- 400g tavuk göğsü
- 400g tavuk pirzola
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası (Birazını ketçap kullanabilirsiniz)
- 1 su bardağı haşlanmış ya da konserve bezelye
- 1 adet patlıcan
- Pul biber
- Kekik
- Karabiber
- Tuz
Beşamel sos için:
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
Üzeri için:
- Kaşar peyniri rendesi
Yapılış
- Patlıcanı alacalı soyarak küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile kızartın.
- Süzgece alarak yağının süzmesi bekleyin bu arada tavukları soteleyin.
- Tavukları kuş başı doğrayın, tencereye alarak arada karıştırarak pişirin.
- Rengi dönüp suyunu saldığında yemeklik doğranmış soğanı ekleyin.
- Soğanlar yumuşadıktan sonra salçayı ve isteğe bağlı kullanacaksanız eğer ketçabı ilave edin.
- Kapağını kapatarak 4-5 dk. kadar pişmeye bırakın.
- Suyunu çektikten sonra bezelye ve patlıcanı ilave edin.
- Baharatları da ekleyerek 3-4 dk. daha pişirin.
- Tavuklar da artık pişmiş olmalılar.
- Beşamel sos için, tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun.
- Üzerine sütü ilave ederek çırpıcı yardımı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirin.
- Son olarak tuzunu ilave ederek ocaktan alın.
- Küçük bir kaseye 4’e böldüğünüz yufkadan serin.
- Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha serin.
- Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatın.
- Yağlanmış fırın kabına ters çevirin.
- Tüm malzemeyi bu şekilde yaptıktan sonra üzerleri beşamel sostan her birine eşit miktarda olacak şekilde dökün.
- 190 derece fırında yufkalar pembeleşene kadar pişirin.
- Sonra üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve tekrar fırına sürün.
- Peynirler eriyip kızardığında alabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- İktidar böyle eridi
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Seçilen adayın hakları alındı!
- Ünlü sanatçı Kadıköy'de muhtar oldu