Proteinli ve sağlıklı: Tavuklu saray kebabı tarifi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:39

Güncelleme: 02.04.2024 - 14:53

Tavuklu sultan kebabı, içerdiği tavuk eti, protein açısından zengin olmasıyla besleyici bir seçenektir. Ayrıca, içerisindeki sebzelerle birlikte dengeli bir öğün sunar. Tavuklu sultan kebabı tarifi, evde kolayca hazırlanabilen ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için ideal bir seçenektir. İşte, tavuklu saray kebabı tarifi...

TAVUKLU SARAY KEBABI TARİFİ

Malzemeler

2 adet yufka

400g tavuk göğsü

400g tavuk pirzola

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası (Birazını ketçap kullanabilirsiniz)

1 su bardağı haşlanmış ya da konserve bezelye

1 adet patlıcan

Pul biber

Kekik

Karabiber

Tuz

Beşamel sos için:

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

Yapılış