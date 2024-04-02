Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:42

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:42

Bezelye yemeği, hem sağlıklı hem de lezzetli bir sebze yemeği seçeneğidir. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle dolu olan bezelye, sağlıklı bir beslenme için önemli bir bileşendir. Ayrıca, kolayca hazırlanabilen ve çeşitli yemeklerle uyumlu olan bezelye yemeği tarifi, hem büyüklerin hem de çocukların favorisi olabilir. Bu nefis ve sağlıklı yemeği yapmak için birkaç basit malzeme ve pratik bir tarif yeterlidir. İşte, sağlıklı ve lezzetli bezelye yemeği tarifi...

BEZELYE YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük boy patates

1 adet büyük boy havuç

1 kilogram ayıklanmış bezelye

2 adet küçük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2,5 su bardağı sıcak su

Az sıvı yağ

Yapılış