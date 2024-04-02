Sağlıklı ve lezzetli: Bezelye yemeği tarifi
Bezelye yemeği, sağlıklı ve doyurucu bir sebze yemeği alternatifidir. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu tarif, sofralarınıza renk katacak. İşte, sağlıklı ve lezzetli bezelye yemeği tarifi...
Bezelye yemeği, hem sağlıklı hem de lezzetli bir sebze yemeği seçeneğidir. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle dolu olan bezelye, sağlıklı bir beslenme için önemli bir bileşendir. Ayrıca, kolayca hazırlanabilen ve çeşitli yemeklerle uyumlu olan bezelye yemeği tarifi, hem büyüklerin hem de çocukların favorisi olabilir. Bu nefis ve sağlıklı yemeği yapmak için birkaç basit malzeme ve pratik bir tarif yeterlidir. İşte, sağlıklı ve lezzetli bezelye yemeği tarifi...
BEZELYE YEMEĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet büyük boy patates
- 1 adet büyük boy havuç
- 1 kilogram ayıklanmış bezelye
- 2 adet küçük boy soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2,5 çay kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı pul biber
- 2,5 su bardağı sıcak su
- Az sıvı yağ
Yapılış
- Soğanları yemeklik doğrayıp, az sıvı yağda (3-4 kaşık) kavurun.
- Patatesleri ve havuçları küçük küpler halinde doğrayın.
- Soğan kavrulunca, salçayı ekleyip birkaç dakika karıştırın.
- Patates, havuç ve bezelyeleri ekleyin.
- Tuzunu ve pul biberini de atıp, birkaç dakika daha karıştırın.
- Sıcak suyu ekleyin ve kısık ateşte, 40 dakika kadar yemeğinizi pişirin.
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