Püf noktalarıyla portakallı anne keki: Damaklarda iz bırakan tarif!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 22:45

Güncelleme: 08.03.2024 - 22:45

Mutfakların vazgeçilmez tatlarından biri olan kek, herkesin favori atıştırmalıklarından biridir. Bu enfes lezzeti Sıradanın dışında yaparak damaklarınızı şenlendirmek de mümkün. Portakalın ferahlatıcı tadıyla buluşan bu kek, hem hazırlanması kolay hem de muhteşem bir lezzet sunuyor...

MALZEMELER

Kek İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri İçin (isteğe bağlı):

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlanır ve kek kalıbını yağlanır veya yağlı kağıt serilir.

Yumurtalarla şeker iyice çırpılır. Sıvı yağ ve yoğurt eklenip karıştırılır.

Taze sıkılmış portakal suyu ve portakal kabuğu rendesi eklenip karıştırılır.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuz karıştırılır. Bu karışım sıvı karışıma eklenip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırılır.

Hazırlanan kek hamuru kalıba dökülür.

Önceden ısıtılmış fırında, kürdan temiz çıkana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirilir.

Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri serperek servis yapılır.