Pratik ve lezzetli: Çakallı menemen tarifi
Bu tarif, hızlı ve kolayca hazırlayabileceğiniz, farklı ve lezzetli bir menemen tarifini adım adım sunuyor. Kahvaltı sofralarınıza renk katacak bu çakallı menemen tarifi ile gününüze lezzetli bir başlangıç yapın!
Menemen, Türk mutfağının vazgeçilmez kahvaltılık lezzetlerinden biridir. Geleneksel menemen tarifine kendi yaratıcılığınızı katmak istiyorsanız, çakallı menemen tam size göre bir seçenek olabilir. Bu tarif, klasik menemene göre biraz daha farklı bir lezzet sunar ve kahvaltı sofralarınıza yeni bir tat getirir. İşte, pratik ve lezzetli çakallı menemen tarifinin detayları...
ÇAKALLI MENEMEN TARİFİ
Malzemeler
- 5 adet domates
- 1 adet yeşil biber
- 3 adet yumurta sarısı
- 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 tutam karabiber ve pulbiber
- 1 tutam tuz
Yapılış
- Domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayıp, bir kenara alın.
- Biberi yıkayın ve ince ince doğrayın.
- Bir tavaya tereyağını alın, yağ eriyince içine biberleri atın, biraz kavurduktan sonra, doğranmış domatesleri ekleyin.
- Eklediğiniz domatesleri kaşığın tersi ya da bir çatal yardımıyla ezerek kavurun. Domatesler suyunu çekene dek, kavurmaya devam edin.
- Ardından içine 3 adet yumurta sarısını, tuz, karabiber, pul biber ve rendelenmiş kaşar paynirini ekleyin
- Kaşar tamamen eriyene dek karıştırın. Sıcak sıcak servis edin.
çakallı menemen haberleri Kahvaltı haberleri pratik haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ya kendine başka iş bulacak ya da...'
- Dünyanın en değerli bankaları belli oldu
- Erdoğan'ın mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı
- Özel'den Burcu Köksal'ın o sözlerine yanıt!
- CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması
- 'Yönetmeyeceğim'
- AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu!
- Demokrat Parti'de üst düzey istifa
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’