Pratik ve lezzetli: Çakallı menemen tarifi

Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 08.03.2024 - 10:13

Menemen, Türk mutfağının vazgeçilmez kahvaltılık lezzetlerinden biridir. Geleneksel menemen tarifine kendi yaratıcılığınızı katmak istiyorsanız, çakallı menemen tam size göre bir seçenek olabilir. Bu tarif, klasik menemene göre biraz daha farklı bir lezzet sunar ve kahvaltı sofralarınıza yeni bir tat getirir. İşte, pratik ve lezzetli çakallı menemen tarifinin detayları...

ÇAKALLI MENEMEN TARİFİ

Malzemeler

5 adet domates 1 adet yeşil biber 3 adet yumurta sarısı 1,5 yemek kaşığı tereyağı 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1 tutam karabiber ve pulbiber 1 tutam tuz

Yapılış