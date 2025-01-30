Puf puf görüntüsüyle iştah kabartan lezzet: Bulut omlet tarifi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:13

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:13

Güne enerjik ve hafif bir kahvaltıyla başlamak isteyenler için mükemmel bir seçenek olan bulut omlet, görünümüyle göz dolduran ve lezzetiyle damakları şenlendiren bir tariftir. Yumurta beyazlarının kabartılarak bulut gibi hafif bir dokuya sahip olması, bu omleti klasik tariflerden ayıran en önemli özelliğidir. Üstelik az malzeme ile kolayca hazırlanabilir. Peki, puf puf görüntüsüyle iştah kabartan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes bulut omlet tarifi...

BULUT OMLET TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tereyağı (tavayı yağlamak için)

BULUT OMLET YAPILIŞI

Yumurtaların beyazlarını ve sarılarını dikkatlice ayırın.

Yumurtanın beyaz kısmının içine kesinlikle sarı karışmamalıdır, aksi takdirde istenen kıvam elde edilemez.

Bir çimdik tuz eklediğiniz yumurta beyazlarını mikserle veya çırpıcıyla iyice çırpın.

Karışım, sert köpük kıvamına gelip kabarana kadar çırpılmalıdır.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine veya yağlanmış bir tavaya çırpılmış yumurta beyazlarını dikkatlice koyun.

İç kısmına küçük bir çukur açarak yumurta sarısını sonradan eklemek için yer açın.

Önceden açtığınız çukura yumurta sarısını dikkatlice yerleştirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri eklemek isterseniz bu aşamada serpebilirsiniz.

Kısık ateşte kapağını kapatarak 5-7 dakika kadar pişirin.Bulut omleti sıcak sıcak servis yapın.

Yanında avokado, domates ve tam buğday ekmeği ile sağlıklı bir kahvaltı tabağı oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun!