Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu: Anadolu'nun efsane lezzeti: Testi kebabı tarifi
Kapadokya mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Testi Kebabı, hem pişirme tekniği hem de sunumuyla göz dolduruyor. Kırmızı et ve sebzelerin testide ağır ağır pişmesiyle ortaya çıkan bu nefis kebap, sofralarınıza otantik bir lezzet katacak.
Türk mutfağının en gösterişli yemeklerinden biri olan Testi Kebabı, özellikle Kapadokya ve Orta Anadolu’da sıkça tüketilen bir lezzet. Pişirme yöntemiyle dikkat çeken bu kebap, testinin içinde yavaş yavaş pişerek etin ve sebzelerin tüm aromalarının birbirine karışmasını sağlıyor. Özel davet sofralarına ve misafir ağırlamalarına çok yakışan bu tarif, geleneksel Türk mutfağını keşfetmek isteyenler için harika bir seçenek. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz Testi Kebabı tarifi!
TESTİ KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram kuşbaşı doğranmış kuzu veya dana eti
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet büyük boy kuru soğan (doğranmış)
- 2 adet domates (küp küp doğranmış)
- 2 adet yeşil biber (doğranmış)
- 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay bardağı sıcak su
- Hamur (testinin ağzını kapatmak için)
Yapılışı
- Bir tavada tereyağını eritin ve kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Kavrulmuş etlerin üzerine doğranmış soğan, biberler ve sarımsağı ekleyerek 5 dakika daha kavurmaya devam edin.
- Küp doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyerek karıştırın. Karabiber, pul biber, kekik ve tuzu ekleyip tüm malzemelerin iyice harmanlanmasını sağlayın.
- Kavrulan et ve sebze karışımını testinin içine doldurun. Üzerine 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyerek malzemelerin iyice pişmesini sağlayın.
- Testinin ağzını un ve su ile yoğrulmuş hamur ile sıkıca kapatın. Bu işlem, yemek pişerken içindeki buharın dışarı çıkmasını engelleyerek aromaların birbirine iyice karışmasını sağlar.
- Testiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 2 saat pişirin.
- Pişen testiyi dikkatlice fırından çıkarın. Testinin ağzındaki hamuru kırarak açın ve bir bıçak yardımıyla testiyi kırarak içindeki kebabı geniş bir tabağa dökün. Sıcak olarak servis edin.
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