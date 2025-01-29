Yemekteyiz yarışmasına damga vurdu: Anadolu'nun efsane lezzeti: Testi kebabı tarifi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:26

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:26

Türk mutfağının en gösterişli yemeklerinden biri olan Testi Kebabı, özellikle Kapadokya ve Orta Anadolu’da sıkça tüketilen bir lezzet. Pişirme yöntemiyle dikkat çeken bu kebap, testinin içinde yavaş yavaş pişerek etin ve sebzelerin tüm aromalarının birbirine karışmasını sağlıyor. Özel davet sofralarına ve misafir ağırlamalarına çok yakışan bu tarif, geleneksel Türk mutfağını keşfetmek isteyenler için harika bir seçenek. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz Testi Kebabı tarifi!

TESTİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

600 gram kuşbaşı doğranmış kuzu veya dana eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy kuru soğan (doğranmış)

2 adet domates (küp küp doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay bardağı sıcak su

Hamur (testinin ağzını kapatmak için)

Yapılışı