Osmanlı mutfağının hamur işi lezzeti: Lalanga tarifi
Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan Lalanga, hem kahvaltılarda hem de ana öğünlerde tüketilebilen nefis bir hamur kızartmasıdır. Osmanlı askerlerinin de sıkça tükettiği bu pratik tarif, lezzetiyle sofralarınıza farklı bir hava katacak!
Osmanlı mutfağında özellikle hızlı ve besleyici yemekler arasında yer alan Lalanga, krep ile pişi arasında bir lezzete sahiptir. Geleneksel tariflerde bazen peynir ve baharatlar eklenerek zenginleştirilir. Osmanlı mutfağında önemli bir yeri olan bu tarif, saray sofralarından yeniçeri mutfaklarına kadar uzanmıştır. Kahvaltılarda, çayın yanında ya da atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz Lalanga, oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. İşte Osmanlı mutfağından sofralarınıza gelen enfes Lalanga tarifi!
LALANGA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı, daha yumuşak olması için)
- Kızartmak için sıvı yağ
- Üzeri için rendelenmiş peynir veya bal (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve iyice çırpın. Üzerine sütü, yoğurdu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Karışıma azar azar unu ekleyerek pürüzsüz ve hafif akışkan bir hamur elde edene kadar çırpın. Hamurun kıvamı çok koyu olmamalıdır, akıcı bir kıvamda olmalıdır.
- Bir tavaya bolca sıvı yağ koyarak kızdırın. Yağın yeterince ısındığından emin olun, aksi takdirde Lalanga hamuru fazla yağ çeker.
- Bir kaşık yardımıyla hamuru kızgın yağa dökün ve arkalı önlü altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
- Kızaran Lalanga’ları kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzün.
- Sıcak servis edin. Üzerine rendelenmiş peynir serperek tuzlu, bal dökerek tatlı olarak tüketebilirsiniz.
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