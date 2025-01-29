Osmanlı mutfağının hamur işi lezzeti: Lalanga tarifi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 21:43

Güncelleme: 29.01.2025 - 21:43

Osmanlı mutfağında özellikle hızlı ve besleyici yemekler arasında yer alan Lalanga, krep ile pişi arasında bir lezzete sahiptir. Geleneksel tariflerde bazen peynir ve baharatlar eklenerek zenginleştirilir. Osmanlı mutfağında önemli bir yeri olan bu tarif, saray sofralarından yeniçeri mutfaklarına kadar uzanmıştır. Kahvaltılarda, çayın yanında ya da atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz Lalanga, oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. İşte Osmanlı mutfağından sofralarınıza gelen enfes Lalanga tarifi!

LALANGA TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı, daha yumuşak olması için)

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için rendelenmiş peynir veya bal (isteğe bağlı)

Yapılışı