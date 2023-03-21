Ramazan ayında deprem bölgesindeki restoranlara destek
Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yaralarını hep birlikte sarmaya çalıştığımız bu dönemde restoranların ve yerel üreticilerin desteğine ihtiyacı var. Yeme-içme sektörünün önemli iş ortaklarından biri olan Metro Türkiye, Gastronometro’nun kapılarını restoranlara açıyor. Ülkemizin mutfak kültürünü yaşatmak için depremden etkilenen bölge restoranlarının yeniden ayağa kalkmasına destek veriyor.
Türk mutfak kültürüne ve değerlerine sahip çıkma amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, “Benim İşim, Benim Mutfağım” projesi ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da bu kültürü yaşatan ancak deprem nedeniyle hasar gören restoranlara yeniden ayağa kalkabilmeleri için can suyu oluyor.
Türk mutfağının sürdürülebilirliğine destek veren çalışmalara imza atan Metro Türkiye, Ramazan ayı boyunca Gastronometro’nun kapılarını dört restorana açacak. Gastronometro platformunu, restoranların kullanımına açmanın yanı sıra iftar davetlerinde kullanılacak ürünlerin tamamını karşılayacak; şef ekibi ve servis elemanları ile de bu restoranlara destek olacak.
Proje kapsamında Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun yöresel lezzetleri ile iftar organizasyonları düzenlemesi için fırsat sunan Metro Türkiye, restoranların elde edeceği gelir ile tekrar ayağa kalkmalarını ve bölgenin mutfak kültürünün yaşamaya devam etmesini hedefliyor. “Benim İşim, Benim Mutfağım” projesi ile ihtiyaç sahibi restoranların yanında yer alan Metro Türkiye, iftar daveti verecek şirket ve dernekleri Gastronometro’ya bu değerli restoranların müşterileri olmaya davet ediyor.
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