Susatmayan Ramazan şerbeti nasıl yapılır?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:43

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 09:43

Şerbet hazırlamak için kullanılan iki yöntem bulunur. İlki meyvenin suyu sıkılarak hazırlanan karışımlara eklenen şekerle yapılan şerbetlerdir. Diğeri ise meyvenin şekerle birlikte kaynatılıp daha sonra soğumaya bırakılması ile hazırlanır.



Klasik Ramazan şerbeti tarifinde mevsimine uygun taze meyveler ile arzu edilen kuru meyveler eklenerek farklı tatlar yakalanabilir. Aroma katmak için karanfil, tarçın, zencefil, reyhan ve yıldız anason kullanılabilir.





Ramazan ayına özel susatmayan şerbeti kısa sürede hazırlayıp, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. İşte ferahlatan iki farklı çeşit şerbet tarifi...

VİŞNELİ RAMAZAN ŞERBETİ

Malzemeler

2 litre su?

1 su bardağı toz şeker

300 gram vişne (dondurulmuşta olabilir) ?

100 gram kuru üzüm

?8-10 adet kuru erik?

1 adet çubuk tarçın?

1 tutam karanfil



Yapılışı

Derin bir tencereyi ocağa alın ve suyu ekleyin. Karanfil ve çubuk tarçını da ekleyip kaynatın. Şerbetinizin suyu kaynadıktan sonra şekeri ilave edip karıştırın. Üzüm ve eriklerin de sap ve çekirdeklerini temizleyip, tencereye ekleyin. Meyveler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Daha sonra vişneleri de atıp birkaç dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Karanfil ve çubuk tarçınları da içinden alın. Soğuduktan sonra şerbetinizi süzüp uygun sürahiye doldurun. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ERİKLİ RAMAZAN ŞERBETİ

Malzemeler

10- 15 adet kırmızı erik (dondurulmuş olabilir)

250 gr vişne (dondurulmuş olabilir)

1.5 su bardağı toz şeker

1 adet kabuk tarçın

5 adet karanfil

3-4 parça taze zencefil

2 lt su



Yapılışı

Öncelikle eriklerin ve vişneleri temizleyip saplarını ayıklayın. Tüm meyveleri geniş bir tencereye alıp üzerine suyunu ekleyin. Tencereye zencefili, kabuk tarçını ekleyip kaynamaya bırakın. Şekeri ekleyin. Kaynayıp yumuşayan meyveleri ocaktan alıp soğumaya bırakın. Karışım ılık bir kıvama geldiğinde çok ince bir süzgeç ya da bez yardımıyla süzün. Soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.





ŞERBET YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?



En çok dikkat edilmesi gereken konu şerbet için kullanılan suyun içiminin son derece yumuşak olmasıdır. Şerbet yapımında kesinlikle klorlu su kullanılmaz. Suyun sertliği hazırlanan içeceğin tadına doğrudan etki eder.



İyi bir Ramazan şerbeti göz alıcı kırmızı rengi, enfes kokusu ve unutulmaz tadıyla sofraların baş tacı kabul edilir. Şerbet iyi bir ikram ve ferahlatıcı bir içecek olmasının yanında susuzluk hissinin de önüne geçer.