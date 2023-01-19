Reçel yaparken şeker yerine ne kullanılır?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:10

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:30

Reçel, Osmanlı Mutfağı’dan günümüze uzanan vazgeçilmez kültür. Padişahların lüks ve vazgeçilmez yiyeceğiymiş, itibarı çok yüksekmiş. Mutfağın bir bölümü reçel yapımı için ayrılıp, gece gündüz reçel yapılırmış. Reçel günümüzde de kahvaltılarımızın sevileni. Kızarmış bir ekmeğin üstüne kim reçel sürmek istemez ki? Klasik yöntemle yapılan reçellerde yüksek oranda rafine şeker olduğu çoğu zaman çekinerek tüketiyoruz. Kilo vermek isteyenler, diyet programına başlayanlar, şeker intoleransı olan kişilerin uzak durmaları gerekiyor. Peki sağlığımız için reçellerimizi şekersiz yapmaya ne dersiniz? İşte pratik şekersiz reçel tarifleri…

NOT: Şekersiz reçel yapmak için; doğal elma özütü, pekmez, bal, hurma ve doğal tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. Şekersiz reçelerin ömrü, rafine şekerli reçele göre daha kısadır. Şekersiz reçel hazırlarken miktarını az tutmanızda fayda var.

ŞEKERSiZ ÇiLEK REÇELi

Malzemeler

4 bardak küçük doğranmış çilek

Yarım limon suyu

1 bardak bal

3 su bardağı su

Yapılışı

Çilekleri bal ile karıştırın. Limon suyunu da ekleyip, koyulaşana dek kaynatın. Soğuyunca kavanoza aktarıp, buzdolabında saklayın.

ŞEKERSiZ BÖĞÜRTLEN REÇELi

Malzemeler

2 bardak böğürtlen

2 kaşık bal

2 kaşık limon suyu

2 kaşık chia tohumu

Yapılışı

Böğürtlenleri bal ile karıştırın. Limon suyunu ekleyip kaynatın. Chia tohumlarını ekleyip koyulaşana kadar kaynatın. Kavanozlara koyup buzdolabında saklayın.

ŞEKERSiZ iNCiR REÇELi

Malzemeler

250 gram taze incir

4 bardak elma suyu

1 kaşık limon suyu

1 kaşık vanilya

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir tencereye koyup, incirler yumuşayana kadar bir taşım kaynatın. Soğuyunca kavanoza aktarın. Buzdolabında saklayın.

ŞEKERSiZ PORTAKAL REÇELi

Malzemeler

8 orta boy portakal

4 kaşık bal

Yapılışı

Küçük küçük doğradığınız portakalları yumuşayıncaya kadar kaynatın. Çok sulu kaldıysa süzün. Ilınınca balı ekleyin ve blendırdan geçirin. İçine tarçın ve karanfil atabilirisiniz. Aroma verecektir. Afiyet olsun.