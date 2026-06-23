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Rengiyle büyüleyen enfes lezzet: Karadut reçeli tarifi

Rengiyle büyüleyen enfes lezzet: Karadut reçeli tarifi

23.06.2026 11:58:00
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Haber Merkezi
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Rengiyle büyüleyen enfes lezzet: Karadut reçeli tarifi

Koyu rengi, yoğun aroması ve eşsiz tadıyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday karadut reçeli, mevsiminde toplanan dutların şekerle buluşmasıyla hazırlanıyor. İşte enfes aromasıyla karadut reçeli tarifi...
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Kısa süren karadut mevsiminin lezzetini yıl boyunca saklamak isteyenlerin favorisi olan karadut reçeli, hem görüntüsü hem de aromasıyla sofralara renk katıyor. Olgunlaşmış karadutların doğal tadı, şeker ve hafif limon dokunuşuyla birleşerek kıvamlı ve mis kokulu bir reçele dönüşüyor. İşte enfes aromasıyla karadut reçeli tarifi...

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KARADUT REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

600 gram karadut

400 gram toz şeker

3 adet karanfil

Yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

KARADUT REÇELİ YAPILIŞI

Öncelikle karadutların saplarını dikkatlice ayıklayın. 

Dutlar hassas olduğu için bol suyla ezmeden yıkayın ve süzgeçte fazla suyunu bırakın.

Temizlenen karadutları geniş bir tencereye alın. 

Üzerine toz şekeri ekleyerek dutların suyunu salması için birkaç saat, mümkünse bir gece bekletin.

Suyunu bırakan dutları ocağa alın ve kısık ateşte pişirmeye başlayın. 

Reçelin kıvamını koruması ve dutların dağılmaması için çok fazla karıştırmamaya dikkat edin.

Kaynama sırasında oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın. 

Karanfilleri ekleyerek reçelin daha aromatik olmasını sağlayın.

Reçel koyulaşmaya başladığında limon suyunu ilave edin ve birkaç dakika daha kaynatın.

Hazırlanan karadut reçelini sıcak halde temiz ve kuru kavanozlara doldurun. 

Kavanozların kapağını sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

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