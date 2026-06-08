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Sabah çayının vazgeçilmezi: Peynirli açma tarifi

Sabah çayının vazgeçilmezi: Peynirli açma tarifi

8.06.2026 10:08:00
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Haber Merkezi
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Sabah çayının vazgeçilmezi: Peynirli açma tarifi

Dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık dokusuyla peynirli açma; kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin en sevilen lezzetlerinden biridir. İşte nefis peynirli açma tarifi...
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Kahvaltı sofralarını zenginleştiren hamur işlerinin başında gelen peynirli açma, yumuşak dokusu ve nefis iç harcıyla büyük küçük herkesin favorileri arasında yer alır. Fırından yeni çıktığında yayılan tereyağlı kokusu iştah açarken, içindeki peynir dolgusu her lokmada ayrı bir lezzet sunar. İşte nefis peynirli açma tarifi...

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PEYNİRLİ AÇMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta akı

4-4,5 su bardağı un

İç harcı için:

200 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

PEYNİRLİ AÇMA YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri geniş bir kapta karıştırın.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Her parçayı açıp içine peynirli harç yerleştirin.

Rulo şeklinde sarıp açma formu verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve 15 dakika tepsi mayası yaptırın.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Ilık olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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